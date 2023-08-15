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Силовикам и чиновникам Казахстана порекомендовали воздержаться от походов в казино

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Люди за столом в казино
Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Изменения хотят внести в ряд правовых актов специалисты агентства по делам госслужбы - чиновникам рекомендуют воздерживаться от походов в казино, документ опубликован на сайте "Открытые НПА".

Как отметили авторы проекта, поправки направлены на снижение репутационных рисков, недопущение действий, подрывающих достоинство и авторитет органов государственной власти со стороны его представителей.

Поправки вносятся в Устав внутренней службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК.

"Соблюдать нормы служебной этики, установленные законодательством Республики Казахстан, в том числе воздерживаться от  посещения игорного заведения, которое подпадает под определение, предусмотренное Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе", за исключением посещения по служебной необходимости", - будет гласить один из пунктов.

Нормы касательно воздержания от походов в игорные заведения появятся также и в Этическом кодексе государственных служащих РК, а также в Этическом кодексе сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК.

Документ будет доступен для публичного обсуждения до 28 августа текущего года.

Стоит отметить, что согласно закону "Об игорном бизнесе", казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы (кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов) подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032538-kazahstanskim-silovikam-i-gossluzhaschim-porekomendovali-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-kazino/

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