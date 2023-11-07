Казахстан запатентовал бренд апорт, заявили в Минюсте

Сегодня в кулуарах кабмина глава Минюста заявил, что Казахстан закрепил за собой сорт яблок апорт как бренд. В дальнейших планах – патенты на кумыс, курт и коже, передает корреспондент NUR.KZ.

"Кумыс, курт, коже – наши национальные виды продукции. Сейчас активно работа ведется по их патентованию.

По апорту могу с определенным чувством радости сказать, что мы зарегистрировали за Казахстаном географический указатель, что апорт – он алматинский, что он казахстанский. Это казахстанский бренд, уже за Казахстаном это закрепили. Это было 13 октября 2023 года.

Сейчас ведем работу, чтобы апорт сделать международным брендом. Для этого соответствующая ассоциация занимается подачей материалов во Францию, Польшу – такие развитые страны, – чтобы экспортировать туда наши местные яблоки", – заявил министр юстиции Азамат Ескараев.

Как сообщается на сайте Большой Советской энциклопедии, апорт – это старинный русский раннезимний сорт яблони, масса плодов которого может достигать 1 кг. Имеют приятный винно-кислый вкус. Сорт сравнительно зимостойкий, довольно вынослив.

В конце июля сообщалось, что ученая из Алматы создала необычные духи с ароматом апорта – ценного сорта яблок. Идея по их созданию пришла к ней во время учебы во Франции.