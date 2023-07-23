Духи с ароматом апорта создали в Алматы

Яблоко. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученая из Алматы создала необычные духи с ароматом апорта – ценного сорта яблок. Идея по их созданию пришла к ней во время учебы во Франции, передает телеканал "Хабар 24".

Духи с ароматом апорта создала ученая из Алматы Гульжан Тузельбаева – такая идея пришла к ней во время учебы во Франции.

Для создания духов ею были использованы натуральные ингредиенты: сандал и кедр, капля "синтетического яблока". А чтобы аромат был сладким и в то же время отдавал кислинкой, Гульжан добавила ваниль, апельсин и гальбан.

По словам парфюмера, запах рождается сначала в голове, а потом воплощается в жизнь. На создание одного аромата уходит около 2-3 недель. При этом в каждом изделии содержится около 20 ингредиентов.

Гульжан Тузельбаева работает в своей лаборатории вместе с коллегами, где они изготавливают не только духи, но и ароматизированные свечи, эфирные масла. В скором времени парфюмер планирует открыть собственный завод и производить собственную продукцию.

По информации на сайте Большой Советской энциклопедии, апорт – старинный русский раннезимний сорт яблони, масса плодов которого может достигать 1 кг. Имеют приятный винно-кислый вкус. Сорт сравнительно зимостойкий, довольно вынослив.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029719-duhi-s-aromatom-aporta-sozdali-v-almaty/