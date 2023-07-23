Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Духи с ароматом апорта создали в Алматы

Опубликовано:

Красное яблоко
Яблоко. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученая из Алматы создала необычные духи с ароматом апорта – ценного сорта яблок. Идея по их созданию пришла к ней во время учебы во Франции, передает телеканал "Хабар 24".

Духи с ароматом апорта создала ученая из Алматы Гульжан Тузельбаева – такая идея пришла к ней во время учебы во Франции.

Для создания духов ею были использованы натуральные ингредиенты: сандал и кедр, капля "синтетического яблока". А чтобы аромат был сладким и в то же время отдавал кислинкой, Гульжан добавила ваниль, апельсин и гальбан.

По словам парфюмера, запах рождается сначала в голове, а потом воплощается в жизнь. На создание одного аромата уходит около 2-3 недель. При этом в каждом изделии содержится около 20 ингредиентов.

Гульжан Тузельбаева работает в своей лаборатории вместе с коллегами, где они изготавливают не только духи, но и ароматизированные свечи, эфирные масла. В скором времени парфюмер планирует открыть собственный завод и производить собственную продукцию.

По информации на сайте Большой Советской энциклопедии, апорт – старинный русский раннезимний сорт яблони, масса плодов которого может достигать 1 кг. Имеют приятный винно-кислый вкус. Сорт сравнительно зимостойкий, довольно вынослив.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029719-duhi-s-aromatom-aporta-sozdali-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.