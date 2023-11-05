Туманы и ветер до 25 м/с: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение
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На завтра, 6 ноября, штормовое предупреждение было объявлено в Астане и еще восьми регионах Казахстана. Синоптики предупредили о сильном ветре и туманах, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Так, по данным метеорологов, туманы в понедельник ожидаются:
- ночью и утром в Астане;
- ночью и утром на севере и востоке Акмолинской области, в Кокшетау;
- на севере области Ұлытау;
- на западе и юге Павлодарской области;
- на севере, востоке Карагандинской области, а также в Караганде;
- ночью и утром на севере и востоке Актюбинской области.
При этом на севере Туркестанской области, а также днем в центре и на востоке Кызылординской области прогнозируется сильный ветер. Порывы могут достигать 15-20 м/с.
Кроме того, завтра, 6 ноября, в районе Алакольских озер области Жетісу порывы ветра будут доходить до 15-20 м/с, а ночью временами – до 25 м/с.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044214-tumany-i-veter-do-25-ms-gde-v-kazahstane-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/