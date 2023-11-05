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Туманы и ветер до 25 м/с: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

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Туман на улице
Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

На завтра, 6 ноября, штормовое предупреждение было объявлено в Астане и еще восьми регионах Казахстана. Синоптики предупредили о сильном ветре и туманах, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, по данным метеорологов, туманы в понедельник ожидаются:

  • ночью и утром в Астане;
  • ночью и утром на севере и востоке Акмолинской области, в Кокшетау;
  • на севере области Ұлытау;
  • на западе и юге Павлодарской области;
  • на севере, востоке Карагандинской области, а также в Караганде;
  • ночью и утром на севере и востоке Актюбинской области.

При этом на севере Туркестанской области, а также днем в центре и на востоке Кызылординской области прогнозируется сильный ветер. Порывы могут достигать 15-20 м/с.

Кроме того, завтра, 6 ноября, в районе Алакольских озер области Жетісу порывы ветра будут доходить до 15-20 м/с, а ночью временами – до 25 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044214-tumany-i-veter-do-25-ms-gde-v-kazahstane-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/

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