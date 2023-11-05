Пропавшую 15-летнюю девочку нашли в Семее: оказалось, она не в первый раз пропадает из дома

В Семее полиция нашла пропавшую 15-летнюю девочку. При этом исчезает она уже не в первый раз. Ее поведение рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Сообщается, что полиция Семея разыскивала 15-летнюю девушку почти 2 суток. Родные сообщили о пропаже в полицию только 4 октября, при том что девушка не появилась дома еще 2 ноября.

"Найти по горячим следам на тот период не представлялось возможным. На поиски девушки подключены волонтеры, местные жители, путем распространения ориентировки по социальным сетям.

Ранее подросток уже пропадал, также проводились мероприятия по установлению ее местонахождения", – отметил начальник ДП Султан Бекторе.

По данным ведомства, осуществлявшие поиски полицейские, волонтеры, а также родные пропавшей всю ночь обходили город.

"И только к 12:00 полицейские нашли беглянку в городе", – отметили правоохранители.

Сейчас, как сообщили в ДП, с девочкой и ее законным представителем проводится профилактическая беседа в присутствии психологов.

Также отмечается, что поведение девушки будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семея.

Что делать, если пропал человек?

Пропажа близкого человека – ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее, говорится на сайте eGov.kz.

Отмечается, что в полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Как подчеркивают специалисты, ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Также родителям важно придерживаться следующих правил: