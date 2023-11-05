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15-летняя девушка пропала несколько дней назад в области Абай

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Полицейский возле служебной машины
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полиция области Абай разыскивает 15-летнюю Валерию Ефанову, которая вышла из дома еще 2 ноября и не вернулась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили правоохранители, 2 ноября в 08:30 несовершеннолетняя Ефанова Валерия Александровна ушла на занятия в колледж и до сих пор не вернулась.

На девочке была надета двусторонняя куртка цвета хаки с одной стороны и белая – с другой, на ногах – белые кроссовки. При себе имела рюкзак бежевого цвета.

Основные приметы: худощавое телосложение, зеленые глаза, русые волосы выше плеч.

Валерия Ефанова
Валерия Ефанова. Фото: t.me/dp_abai

Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить полиции региона по телефонам: +7 (707) 951-46-65, +7 (707) 503-26-43 либо "102".

Что делать, если пропал человек?

Пропажа близкого человека – ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее, говорится на сайте eGov.kz.

Отмечается, что в полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Как подчеркивают специалисты, ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Также родителям важно придерживаться следующих правил:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего лица, и в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • при наличии телефона у ребенка установить опцию "быстрый набор" на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с малышом беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044175-15-letnyaya-devushka-propala-neskolko-dney-nazad-v-oblasti-abay/

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