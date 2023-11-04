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Штормовое предупреждение объявили в Казахстане из-за тумана, гололеда и сильного ветра

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Густой туман, накрывший дорогу
Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

В ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение - ожидаются туман, гололед и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

5 ноября ночью и утром в Астане ожидается туман., сообщается на официальном сайте метеослужбы.

Завтра ночью и утром в центре, горных районах области Жетісу тоже возможен туман. Ветер в районе Алакольских озер юго-восточный - порывы 15-20 м/с, ночью временами до 23-28 м/с.

В воскресенье днем на севере и востоке Восточно-Казахстанской области будет гололед. На севере области - туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный в центре области 15-20 м/с.

5 ноября на севере, западе, востоке области Абай тоже ожидаются туман и гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области обещают туман. Ветер северо-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

5 ноября на севере, в центре области Ұлытау тоже ожидается туман.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

А на юге Павлодарской области обещают гололед.

5 ноября на горных перевалах Туркестанской области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с.

В воскресенье на севере и в центре Карагандинской, в центре Кызылординской, на севере Актюбинской, а также на севере, востоке Акмолинской областей обещают туман.

Отметим, в официальном Teegram-канале МЧС РК автомобилистов призвали ознакомиться с прогнозом погоды и следить за СМС-оповещениями перед выездом в дальнюю дорогу зимой.

В каждом автомобиле рекомендуется иметь вещи на экстренные случаи: паяльная лампа, тросс, цепи для колес, лопата, парафиновые свечки, а также теплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды.

Спасатели советуют, при передвижении во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки, на помощь смогут прийти другие водители из колонны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044120-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane-iz-za-tumana-gololeda-i-silnogo-vetra/

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