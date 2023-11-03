"Приняла закон о выплате 1000 долларов": фото Эльвиры Азимовой используют для обмана казахстанцев

Казахстанцам, пострадавшим от мошенников, предлагают возврат украденных денег. При этом в фейковом сообщении используется фото председателя КС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на StopFake.kz.

В интернете появилось объявление о том, что пострадавшим от рук мошенников казахстанцам предлагают возврат украденных денег. В распространяемом посте используется фотография председателя Конституционного суда РК Эльвиры Азимовой, при этом отмечается, что якобы она приняла закон о выплате 1000 долларов пострадавшим от злоумышленников.

"Председатель Конституционного суда приняла закон: пострадавшим от мошенников выплатить 1000 долларов", – гласит пост.

Пост с фото Эльвиры Азимовой. Фото: stopfake.kz

Как пишут специалисты портала, распространяемая информация является обманом, и обычно авторами таких постов являются мошенники.

На официальном сайте Конституционного суда сообщений о выплатах нет. А ссылка, указанная в посте, ведет на некий сайт под названием Lider, который, как утверждается в его описании, "специализируется на возврате денег из онлайн-казино, недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор".

"Внешне этот сайт выглядит как стандартная страница-визитка фирмы. На ней можно увидеть фотографии директора и сотрудников с именами и фамилиями. Также на сайте размещены видеоотзывы от людей, которым компания помогла вернуть деньги", – говорится в публикации.

Фактчекеры выяснили, что изображения директора, сотрудников и других людей на сайте взяты из фотостока. Что касается видеоотзывов, они тоже фальшивые.

Таким образом, содержимое данного сайта вызывает сомнения.

Фактчекеры предупредили, что в Интернете появился новый вид мошенничества – жертвам обмана предлагают вернуть деньги, но в итоге последние теряют их еще больше.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором президент Казахстана якобы призывает инвестировать в новую платформу Илона Маска. Фактчекеры сообщили, что видео было сгенерировано нейросетью.

В сентябре в Сети распространилась реклама, в которой премьер-министр Алихан Смаилов якобы хвалит некую криптовалютную платформу. В пресс-службе правительства подтвердили, что данная информация не соответствует действительности и призвали казахстанцев не поддаваться на действия мошенников.

В августе в интернете появилась страница с несуществующим интервью главы Минфина Ерулана Жамаубаева. Сам сайт напоминал по дизайну новостной портал NUR.KZ, но на деле являлся фейком.