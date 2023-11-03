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Астанчанину выплатили деньги после неудачного похода в бассейн

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Плавательный бассейн
Бассейн. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Астаны получил травму из-за сломанного кафеля в бассейне, из-за чего обратился в суд, чтобы взыскать с ТОО ущерб, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт столичных судов.

Межрайонный суд по гражданским делам Астаны рассмотрел иск гражданина К. к ТОО с требованием взыскать моральный и материальный ущерб, сумму утраченного заработка.

"Иск мотивирован тем, что в результате действий ответчика по не соблюдению требований к эксплуатации объекта коммунального значения истцу причинен вред здоровью", – рассказала пресс-служба судов на официальном сайте.

Как установил суд, ТОО осуществляет предпринимательскую деятельность, оказывая клиентам услуги по допуску на плавательные дорожки и услуги тренажерного зала.

Отмечается, что, согласно требованиям законодательства, предоставленные услуги должны соответствовать мерам безопасности.

"Истец, пользуясь услугами бассейна, получил скальпированную рану правой стопы о сломанный кафель. Согласно заключению эксперта, истцу причинен легкий вред здоровью по критерию кратковременности его расстройства (не более 21 дня)", – говорится в пресс-релизе.

Ответчик, то есть ТОО, просил удовлетворить иск частично, согласившись с размером утраченного истцом, гражданином К., заработка в 290 тыс. тенге. В удовлетворении остальной части иска просил отказать ввиду недоказанности.

Решением суда иск К. был удовлетворен частично, его апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что житель Алматы подал в суд на другого гражданина, заявив, что последний распространил в Telegram-канале информацию, не соответствующую действительности, а также порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию. Суд в полном объеме отказал в удовлетворении иска, а также взыскал с истца полмиллиона тенге.

Недавно в южной столице произошел другой случай – житель города отсудил у экс-возлюбленной попугая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043894-astanchaninu-vyplatili-dengi-za-travmu-poluchennuyu-v-basseyne/

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