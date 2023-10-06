Алматинец отсудил попугая у экс-сожительницы

Суд в Алматы вынес решение удовлетворить требование мужчины, который после расставания с гражданской супругой решил забрать их попугая к себе, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Бостандыкский районный суд рассмотрел гражданский иск С. к экс-гражданской супруге А. Мужчина требовал вернуть попугая, а также клетку и подставку птицы.

Оказалось, что гражданин С. приобрел попугая, клетку и подставку для него, когда еще состоял в отношениях с А.

По информации пресс-службы суда в Facebook, после расставания с возлюбленной алматинец договорился с ней, что птица будет временно находиться у нее в квартире до освобождения квартиры истца. Однако вскоре А. отказалась отдавать попугая. Тогда мужчина обратился в суд.

Суд установил, что стороны не состояли в законном браке, но имеют общего ребенка.

"В период совместного проживания истцом был приобретен попугай александрийской породы, о чем свидетельствуют представленные истцом документы, в частности, расписка продавца, паспорт на попугая, оформленный на имя истца, а также квитанции из банка о приобретении клетки и подставки.

Из пояснений продавца следует, что попугай был приобретен не для подарка дочери, поскольку для малолетнего ребенка птица представляет опасность в силу своего размера и необходимости за ним ухода взрослого человека. Помимо этого предложенные им попугаи других пород в качестве подарка дочери не понравились", – говорится в сообщении.

Сторона ответчика не предоставила допустимых и достоверных доказательств приобретения птицы, клетки и подставки. Поэтому суд пришел к выводу о возможности удовлетворения требований мужчины.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в порядке апелляции.

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