Бегающих по хлебу тараканов сняли на видео в супермаркете в Актау

Витрины супермаркета. Фото: lada.kz

Жители Актау сняли на видео тараканов, бегающих по хлебобулочным изделиям в одном из местных супермаркетов. Кадры прокомментировали в администрации магазина и управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

Как сообщает Lada.kz, видеоролик был снят в 8-м микрорайоне в минувшую субботу, 30 июля.

По словам покупателей, тараканы беспрепятственно бегали по хлебу и прочим хлебобулочным изделиям.

"Они даже убегать не собираются, видно, уже облюбовали это место", – говорит автор видео.

В администрации магазина подтвердили, что покупатели пожаловались на тараканов в отделе выпечки. Однако, по данным сотрудников, это первый подобный случай.

"Данный случай произошел впервые. Уборщицы регулярно проводят дезинсекцию помещений и обработку. Хлебобулочные изделия у нас хранятся за закрытой пластиковой решеткой", – заявили в администрации супермаркета.

Сотрудники магазина не исключают, что насекомые могли перебраться из увеселительного заведения, расположенного в этом же здании.

Между тем в управлении санитарно-эпидемиологического контроля журналистам сообщили, что в связи с мораторием на проверку субъектов малого и среднего бизнеса какие-либо действия с их стороны не представляются возможными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981121-begayuschih-po-hlebu-tarakanov-snyali-na-video-v-supermarkete-v-aktau/