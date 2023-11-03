"Оно аукнется": жители Актюбинской запретили геологам искать нефть в их районе (видео)

В Актюбинской области жители поселка имени Шамши Калдаякова наотрез отказываются дать согласие на проведение геологоразведочных работ, передает сайт телеканала КТК.

Уже несколько лет сельчан тревожит, что всего в 3 километрах от аула хотят начать разведку нефти. Людей предупредили об этом еще в августе. Тогда на слушаниях местные четко дали понять: недропользователям тут не рады. Но инженеры вновь собрали местных жителей. И снова пытаются убедить, чтобы их приняли без препятствий.

"Ничем хорошим это для простого народа не закончится. Ничем хорошим! Нам что от этого? Ради чего мы должны давать согласие на разведку, на добычу? Я беспокоюсь за последствия", - заявил сельчанин Нурлан Искаков.

У людей нет никакого желания жить по соседству с нефтяными вышками. Они даже слышать не хотят о проекте.

Сельчане уверены, что геологоразведочные работы погубят все живое вокруг. А природа в Каргалинском районе одна из самых живописных в регионе. К тому же здесь протекает одноименная река, которой местные тоже очень дорожат. Рисковать такими ресурсами ради черного золота люди категорически отказываются.

"Вы видите, какая природа здесь? Какая природа! Уже добрались до Каргалы. До лесонасаждений добрались. Жанажол кончили, Кенкияк кончили, все кончили! Все ваши сбросы, оно аукнется. Этот минутный ваш доход, который вы хотите заработать на этом, оно аукнется на тысячах людей!" - возмущен Жумабек Колжанов.

По данным телеканала, в этом поселке еще в 1940-х годах проводилась разведка. Черное золото тогда нашли, но запасов оказалось недостаточно для промышленной разработки. Поэтому скважины законсервировали. Теперь геологи хотят вновь оценить, сколько нефти лежит в недрах. Но уже во второй раз не могут получить согласия от местных.

"Из-за того, что народ против, недропользователи не могут ничего сделать. Пока речи не идет ни о какой добыче. Сейчас разговор только вокруг разведочных работ. Но люди на это не дают согласия", - прокомментировал ситуацию замакима Каргалинского района Бахыт Айдосов.

Чиновники говорят: возможно, это не последняя встреча в сельском клубе. По их словам, слушания могут проводиться еще неоднократно. Но жители уверяют: сколько бы их ни просили, каждый раз ответ будет один и тот же.

Источник: КТК