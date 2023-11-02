"Дети идут, они кидаются": бродячие собаки держат в страхе жителей ЗКО (видео)

Жители села Байтерек в ЗКО бьют тревогу из-за бродячих собак, которые нападают на детей и домашний скот. Чиновники не отрицают проблемы и винят в этом самих сельчан, передает телеканал "Астана".

"Около школы собак много, очень много. Дети идут маленькие, они кидаются. Овчарки, алабаи бегают. У нас есть еще детская площадка, там тоже полно собак. Недавно загрызли теленка, да и барашат грызли летом. Мы сообщали, звонили в акимат, дочь звонила, сказали дорого очень, значит, детей пускай грызут", – рассказала жительница села Байтерек Лидия Трифонова.

По словам еще одной сельчанки Зои Парфеновой, люди постоянно оглядываются, опасаясь, что бродячие собаки нападут.

Как отмечают корреспонденты телеканала, в Трекинском сельском округе не отрицают, что бродячие псы стали настоящим бедствием. Однако, как считают чиновники, в этом виноваты сами люди. Местные власти готовы начать отлов по заявкам сельчан.

"В нашем округе бесхозные собаки – это большая проблема. Потому что рядом с нами дачи. И летом жители заводят их для охраны своих участков. С наступлением холодов оставляют животных без присмотра. В дальнейшем голодные собаки сбиваются в стаи, нападают на животных и даже на людей", – сказал аким Трекинского сельского округа Малик Сеитов.

В сюжете также говорится, что, по данным властей, за девять месяцев текущего года в области почти 1800 человек пострадали от укусов собак. Более двух тысяч животных усыпили.

Напомним, в апреле жители города Жанаозена обратились в акимат, требуя решить проблему с бездомными собаками. Животные покусали 4-летнего мальчика, у него изуродовано лицо.

В том же месяце агрессивные животные напали на целую семью в Семее – 8-летняя девочка осталась со рваной раной на щеке.

В сентябре смотрители кладбищ в Шымкенте забили тревогу – они заявляют, что бродячие собаки стали раскапывать могилы.