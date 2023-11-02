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Голый мужчина пробежался по ТРЦ в Астане (видео)

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Мужчина ТРЦ Астаны
Мужчина ТРЦ Астаны. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Мужчина пробежался голышом по торгово-развлекательному центру в Астане. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Столичный ДП прокомментировал видео, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с бегущим обнаженным мужчиной появились в Telegram-канале Astanovka98. Авторы поста утверждают, что произошедшее засняли камеры в ТРЦ Астаны.

В столичном департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ прокомментировали случай.

"На канал 102 поступило сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре ходит обнаженный мужчина. Он был остановлен сотрудниками службы безопасности. Патрульными полицейскими установлена его личность. 28-летний мужчина передан медицинским работникам", – говорится в сообщении пресс-службы.

Внимание: просмотр видео не рекомендуется лицам, не достигшим 18 лет.

Это не первый подобный случай. В январе мужчина прогулялся голышом по улицам Жезказгана. Полиции он рассказал, что на такой поступок пошел после конфликта с гражданской супругой. В его отношении составили протокол.

В марте разгуливавшего голышом мужчину засняли в Талдыкоргане. Очевидцы рассказывали, что женщины с детьми убегали от него на красный свет сигнала светофора.

В апреле так же поступил павлодарец – однако на этот раз причин своего поступка он не объяснил. В августе в Сети появилось видео, на котором полицейские бежали за голым мужчиной в Таразе, позже некая девушка из Павлодара напугала ребенка, будучи полностью нагой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043854-golyy-muzhchina-probezhalsya-po-trts-v-astane-ego-zaderzhali/

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