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Школьница из Арыси получила приглашение на обучение из 21 университета мира

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Школьница идет по улице
Школьница. Иллюстративное фото: metamorworks/Getty Images

Ученица 11 класса Шапагат Сеилхан из города Арыс в Туркестанской области получила приглашение на обучение из 21 университета мира, передает Otyrar.

Как пишет издание, школьница готовилась к сдаче международного экзамена на знание английского языка с прошлого года. При этом иностранный язык она изучала с 6 класса. Набрав высокий бал на тестировании, Шапагат Сеилхан получила приглашения на обучение из 21 университета мира.

"Я хочу выбрать один из двух вузов – Калифорнийский или Чикагский университет. Потому что, например, рейтинг университета Чикаго занимает первые места не только в США, но и во всем мире”, – сказала ученица 11 класса.

Школьница считает, что обратить на себя внимание ей помогло правильно составленное мотивационное письмо, которое она написала для поступления в иностранный университет.

Шапагат Сеилхан хочет учиться на факультете международных отношений. Получив образование, она планирует вернуться в Казахстан.

Добавим, что по информации на сайте Британской энциклопедии, Чикагский университет – частное учебное заведение и один из выдающихся университетов США. Вуз был основан в 1890 году и расположен на южной стороне Чикаго. Уильям Рейни Харпер, президент университета с 1891 по 1906 год, сделал многое, чтобы установить традиционные взгляды и характер университета.

Университет включает в себя бакалавриат, четыре отделения аспирантуры (биологические науки, гуманитарные науки, физические науки и социальные науки), Школу непрерывного либерального и профессионального образования Graham School of Continuing Liberal and Professional Studies и шесть профессиональных школ (Divinity School, Booth School of Business, Law School, Pritzker School of Medicine, Crown Family School of Social Work, Policy and Practice и Harris School of Public Policy).

Вуз располагает шестью библиотеками. В университете действует ряд научных центров, в том числе Институт изучения древних культур, Западной Азии и Северной Африки (бывший Восточный институт), Институт вычислений, Институт Джеймса Франка, Институт Энрико Ферми и другие.

Напомним, алматинская школьница поступила более чем в 20 университетов мира. А в 10 классе девочка создала детское кресло с датчиком для измерения температуры ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043688-shkolnitsa-iz-arysi-poluchila-priglashenie-na-obuchenie-iz-21-universiteta-mira/

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