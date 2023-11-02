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Повышение цен на хлеб удивило чиновников в Жамбылской области

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Буханки хлеба на столе
Хлеб. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Жамбылской области на 20 тенге подорожал хлеб. Этот факт стал неожиданностью не только для жителей региона, но и для местных чиновников, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, со вчерашнего дня во многих магазинах буханку белого вместо 100 тенге продают по 120. А кое-где цена поднялась до 150. Как выяснилось, стоимость своей продукции изменили пекарни.

Производители уверяют, были вынуждены повысить ценник из-за подорожавшей муки. При этом торговцев заранее предупредили, с 1 ноября хлеб будет стоить на 20 тенге дороже.

Для покупателей новая цена стала полной неожиданностью. Удивились сегодня и чиновники. Оказалось, свое решение пекарни ни с кем не согласовывали. Поэтому предпринимателей заставили вернуть старую стоимость.

"На сегодняшний день выявлен факт продажи хлеба в небольших магазинах города Тараза по цене 120 тенге. Стоит отметить, что цены на хлеб в крупных торговых магазинах колеблются от 100 тенге. В настоящее время проводятся мероприятия по устранению данного факта", - сообщил главный специалист управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Ельяр Курманбек.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043674-povyshenie-tsen-na-hleb-udivilo-chinovnikov-v-zhambylskoy-oblasti/

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