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Информацию об увольнении директора филиала "КазАвтоЖола" в ЗКО суд признал не соответствующей действительности

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Судебный молоток лежит на столе
Суд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Директор филиала "КазАвтоЖола" в ЗКО подал в суд на МИИР Казахстана за сообщение о его увольнении. Суд принял сторону истца, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья межрайонного суда по гражданским делам Астаны удовлетворил иск Амира Каримбаева к Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан о защите чести, достоинства и деловой репутации, признании распространенных сведений не соответствующими действительности. Такое решение выложено в судебном кабинете на сайте Верховного суда.

Речь идет о публикации в Telegram-канале Министерства от 26 апреля 2022 года, в которой говорится о том, что "Из-за задержки ремонта дорог в ЗКО понёс ответственность ряд работников АО «НК «QAZAVTOJOL» иКАД МИИР РК: За несвоевременное выполнение поручения Главы государства по ремонту дорог в Западно-Казахстанской области уволен директор филиала АО «НК «QAZAVTOJOL» в ЗКО Амир Каримбаев".

Суд постановил "признать порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Каримбаева Амира Кайратовича публикацию" не соответствующей действительности (незаконной). В своем решении суд также постановил взыскать с МИИР в пользу Каримбаева госпошлину в размере 3450 тенге. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее пресс-служба МИИР сообщала, что после критики президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева уволен директор филиала АО "НК "КазАвтоЖол" в ЗКО Амир Каримбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043577-informatsiyu-ob-uvolnenii-direktora-filiala-kazavtozhola-v-zko-sud-priznal-ne-sootvetstvuyuschey-deystvitelnosti/

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