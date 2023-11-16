Информацию об увольнении директора филиала "КазАвтоЖола" в ЗКО суд признал не соответствующей действительности

Директор филиала "КазАвтоЖола" в ЗКО подал в суд на МИИР Казахстана за сообщение о его увольнении. Суд принял сторону истца, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья межрайонного суда по гражданским делам Астаны удовлетворил иск Амира Каримбаева к Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан о защите чести, достоинства и деловой репутации, признании распространенных сведений не соответствующими действительности. Такое решение выложено в судебном кабинете на сайте Верховного суда.

Речь идет о публикации в Telegram-канале Министерства от 26 апреля 2022 года, в которой говорится о том, что "Из-за задержки ремонта дорог в ЗКО понёс ответственность ряд работников АО «НК «QAZAVTOJOL» иКАД МИИР РК: За несвоевременное выполнение поручения Главы государства по ремонту дорог в Западно-Казахстанской области уволен директор филиала АО «НК «QAZAVTOJOL» в ЗКО Амир Каримбаев".

Суд постановил "признать порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Каримбаева Амира Кайратовича публикацию" не соответствующей действительности (незаконной). В своем решении суд также постановил взыскать с МИИР в пользу Каримбаева госпошлину в размере 3450 тенге. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее пресс-служба МИИР сообщала, что после критики президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева уволен директор филиала АО "НК "КазАвтоЖол" в ЗКО Амир Каримбаев.