"Не может принять": детский сад в Темиртау из-за госзакупок до сих пор остается без отопления

Детский сад в Темиртау до сих пор не подключен к отоплению из-за ситуации с госзакупками - их провели слишком поздно. Ситуацию прокомментировали в акимате города, передает eKaraganda.

Тепловой узел детского ясли-сада "Нурай" оказался не сдан к началу отопительного сезона. Как оказалось причина в том, что были поздно проведены госзакупки.

"В саду "Нурай" поздно разыгрались госзакупки, их объект не сдан к теплу. Тепло по сетям до сада доведено, но садик не может принять, так как еще ремонтирует свою внутреннюю систему. На данный момент ремонтные работы уже близятся к завершению", - заявили в пресс-службе акимата города корреспондентам издания.

В отделе жизнеобеспечения в организациях образования также прокомментировали данную ситуацию.

Как оказалось, на время проведения ремонта внутренних сетей, дети были распределены по другим учреждениям.

Власти обещают, что скоро дети смогут вернуться в стены родного сада - работы завершены на 95%. Согласно прогнозам, их завершат 7 ноября, уточнила руководитель отдела жизнеобеспечения в организациях образования Баглан Раимжанова.

Корреспонденты издания добавили, что ранее проблемы с отоплением наблюдались в еще двух дошкольных организациях, однако их удалось решить - качество работ проверял лично аким города.

Отметим, согласно официальному сайту РГП "Казгидромет", в Карагандинской области сегодня были осадки виде дождя и снега, а температура воздуха составила +3...+5 градусов.

Также напомним, что в январе текущего года в Темиртау из-за проблем с отоплением ученики почти всех школ в течение недели занимались дистанционно. В детских садах работники использовали обогреватели, чтобы повысить температуру воздуха в аудиториях.

Отмечалось, что такая ситуация сложилась из-за большого износа котлов на городской ТЭЦ-2.