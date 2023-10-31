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Как казахстанцам сэкономить на тепле, рассказали в МНЭ

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Радиатор отопления
Радиатор. Иллюстративное фото: pxhere.com

Названы меры, которые помогут потребителям в Казахстане сэкономить деньги на отоплении, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

В КРЕМ МНЭ отметили, что в целях экономии средств, потребителям необходимо установить общедомовые приборы учета тепловой энергии.

Размер платы за тепло при наличии прибора определяется, исходя из ежемесячного показания и утвержденного тарифа.

"При отсутствии общедомового прибора учета размер платы за тепло определяется расчетным путем, исходя из нормы потребления на услуги теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета, утверждаемой МИО, и тарифа, утвержденного тарифным регулятором", – говорится на официальном сайте Комитета.

Уточняется, что тариф для потребителей, не имеющих приборов учета тепла, выше.

Согласно статистике, на сегодняшний день оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии в Астане равна 99,5%, в Алматы – 98%.

Списки жилых домов по Казахстану, где истекли сроки поверки данных приборов в 2023 году, а также информация по жилым домам, где надо произвести поверку в 2024 году, приведены ниже:

Как сэкономить на тепле?

В Комитете рассказали о мерах, которые могут помочь сэкономить на тепле в текущем отопительном сезоне. Они следующие:

  • Установить общедомовой прибор учета тепловой энергии.
  • Своевременно провести поверку общедомового прибора учета тепловой энергии.

Потребителям вместе с КСК либо ОСИ нужно вовремя проводить поверку, так как в случае истечения срока оплата за тепло будет производится по утвержденной норме потребления.

  • Регулировать потребление тепловой энергии.

В целях экономии потребления тепловой энергии, КРЕМ рекомендует ответственному лицу жилого дома регулировать потребление тепловой энергии в зависимости от фактической температуры наружного воздуха, а также в соответствии с температурным графиком.

Напомним, с 10 октября в Алматы к отоплению начали подключать социальные объекты (больницы, детские сады, школы) – такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечить условия повышенной комфортности. Через несколько дней тепло начали поэтапно подавать в жилые дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043428-kak-kazahstantsam-sekonomit-na-teple-rasskazali-v-mne/

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