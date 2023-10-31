Как казахстанцам сэкономить на тепле, рассказали в МНЭ
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Названы меры, которые помогут потребителям в Казахстане сэкономить деньги на отоплении, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
В КРЕМ МНЭ отметили, что в целях экономии средств, потребителям необходимо установить общедомовые приборы учета тепловой энергии.
Размер платы за тепло при наличии прибора определяется, исходя из ежемесячного показания и утвержденного тарифа.
"При отсутствии общедомового прибора учета размер платы за тепло определяется расчетным путем, исходя из нормы потребления на услуги теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета, утверждаемой МИО, и тарифа, утвержденного тарифным регулятором", – говорится на официальном сайте Комитета.
Уточняется, что тариф для потребителей, не имеющих приборов учета тепла, выше.
Согласно статистике, на сегодняшний день оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии в Астане равна 99,5%, в Алматы – 98%.
Списки жилых домов по Казахстану, где истекли сроки поверки данных приборов в 2023 году, а также информация по жилым домам, где надо произвести поверку в 2024 году, приведены ниже:
- Астана;
- Алматы;
- Шымкент;
- Алматинская область;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Атырауская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Жамбылская область;
- Кызылординская область;
- Мангистауская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область;
- область Абай;
- область Жетісу;
- область Ұлытау.
Как сэкономить на тепле?
В Комитете рассказали о мерах, которые могут помочь сэкономить на тепле в текущем отопительном сезоне. Они следующие:
- Установить общедомовой прибор учета тепловой энергии.
- Своевременно провести поверку общедомового прибора учета тепловой энергии.
Потребителям вместе с КСК либо ОСИ нужно вовремя проводить поверку, так как в случае истечения срока оплата за тепло будет производится по утвержденной норме потребления.
- Регулировать потребление тепловой энергии.
В целях экономии потребления тепловой энергии, КРЕМ рекомендует ответственному лицу жилого дома регулировать потребление тепловой энергии в зависимости от фактической температуры наружного воздуха, а также в соответствии с температурным графиком.
Напомним, с 10 октября в Алматы к отоплению начали подключать социальные объекты (больницы, детские сады, школы) – такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечить условия повышенной комфортности. Через несколько дней тепло начали поэтапно подавать в жилые дома.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043428-kak-kazahstantsam-sekonomit-na-teple-rasskazali-v-mne/