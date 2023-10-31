"Покупателей не обвешиваем": продавцы об обязательной проверке весов в Казахстане

В магазинах и на базарах активно обсуждают обязательную проверку весов в торговых точках - ранее данную меру ввело Министерство торговли и интеграции, передает сайт телеканала КТК.

Продавцы не понимают, зачем потребовались ужесточения, и как раз наоборот - опасаются, что при желании всегда можно отыскать неисправности в весах.

"Каждый год мы проверяем гири, проверяем весы. Это увозится в Госстандарт, они проверяются. Если все нормально, дается клеймо, ставят новое клеймо на весы, и ставится на гири, что они проверены. Каждый год вот это", - заявил весовщик Сергей Акименко.

Сегодня его профессия - редкость: в Петропавловске есть только один рынок, где работает весовщик, который следит за исправной работой весов.

Для Сергея новость об обязательной проверке весов стала неожиданностью.

Торговцы уверяют: "Покупателей не обвешиваем". Облегченные гири, магниты под чашами, перепрограммированные весы - по их словам, все это осталось в прошлом, потому что обиженный и обманутый покупатель больше не вернется.

"Нет! Может быть, когда-то, но сейчас - нет. У нас весы контрольные, все проверенные. Можно проверить, это без проблем. Потому что, еще раз повторюсь, мы в Госстандарте проверку все прошли", - заявила продавец Жанара Макатова.

Весовщик Сергей добавил, что сейчас на рынки ходит мало людей, поэтому покупателей не обвешивают, боясь потерять последних клиентов.

Тем временем чиновники считают, что не все продавцы работают честно: чтобы избежать обмана, ввели обязательную поверку весов в торговых точках. Ранее, с 2021 года, она была добровольной.

"Отраслевыми министерствами были утверждены перечни, и вот измерение массы в торговле при торгово-коммерческих операциях выпало из сферы государственного метрологического контроля, а, следовательно, и из обязательности поверки. Вот в связи с чем назрела необходимость. Поверка осуществляется аккредитованными поверочными лабораториями, но надо учесть, что поверке подлежат только те средства измерения, которые есть в государственном реестре", - заявил по данному поводу руководитель департамента Комитета технического регулирования Министерства торговли Вадим Маршаков.

По словам специалистов, проверить весы можно с точностью до миллиграмма - экзамен придется держать перед вековыми эталонами, которые по старинке работают с гирями.

Также отмечается, что чаще всего проверку не проходят электронные весы, которые в основном используются в торговле в настоящее время.

Эксперты советуют делать покупки только там, где есть контрольные весы.

Источник: КТК

Напомним, что в Казахстане ввели обязательную проверку весов в торговых точках. Меру ввели ради защиты покупателей от недостоверных результатов измерений и переплаты, отмечали в Минторговли.

Каждый торговый объект должен будет проводить ежегодную обязательную поверку весов аттестованными поверителями в аккредитованных поверочных лабораториях.

Поверка означает подтверждение соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям. Ранее такое требование относилось только к средствам измерений геометрических параметров реализуемых товаров (например, длина). Теперь добавились и весы.

Если при поверке в весах не нашли нарушений, на них наносится специальное клеймо, в противном случае - направляется извещение о непригодности средства измерения.