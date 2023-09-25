Неправильными весами запретили пользоваться продавцам в Казахстане

В Казахстане ввели обязательную проверку весов в торговых точках. Меру ввели ради защиты покупателей от недостоверных результатов измерений и переплаты, сообщается на официальном сайте Минторговли.

"Теперь каждый торговый объект должен будет проводить ежегодную обязательную поверку весов аттестованными поверителями в аккредитованных (прошедших оценку компетентности) поверочных лабораториях, которые имеются во всех областях страны", – говорится в сообщении.

Поверка – подтверждение соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям.

Ранее такое требование относилось только к средствам измерений геометрических параметров реализуемых товаров (например, длина). Теперь добавились и весы.

Если при поверке в весах не нашли нарушений, на них наносится специальное клеймо, в противном случае направляется извещение о непригодности средства измерения. Процедура, по оценкам экспертов, в среднем редко превышает 5000 тенге и предусматривает использование специальных гирь.

Благодаря нововведению при реализации продукции на развес, потребителей защитят законом от недостоверных результатов измерений и получат тот вес, за который они заплатили. По оценкам, около 8-10% представляемых к поверке средств измерений не проходят ее.

Данное нововведение не распространяется на сельскохозяйственные ярмарки. Нарушение правил влечет административное наказание по статье 419 КоАП.

Согласно данной статье КоАП, нарушение законодательства РК об обеспечении единства измерений влечет штраф: