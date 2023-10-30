"Воняло, завелись тараканы": актюбинку выселят из квартиры, полученной по госпрограмме

Жительницу Актобе, получившую квартиру по госпрограмме, выселят из льготного жилья. Отдел жилищных отношений сообщил, что женщина не оплачивала комуслуги почти два года, передает "Диапазон".

Сообщается, что мама двоих детей получила арендную квартиру в Актобе по госпрограмме "Нурлы жер".

Согласно условиям договора, женщина должна была платить по 3 812 тенге в месяц за аренду, оплачивать комуслуги и ежемесячно пополнять счет в "Отбасы банке", чтобы в будущем эти накопления использовать для выкупа у государства арендной квартиры, в которой она жила.

При этом проживать в квартире должна была именно она.

Однако, как пишет издание, отдел жилищных отношений подал в суд на актюбинку. Оказалось, что ее долг за аренду составил 127 тысяч тенге, она не пополняла свой счет в "Отбасы банке" и больше 20 месяцев не оплачивала услуги КСК.

Сама женщина уверяла, что не могла выполнять условия договора из-за материальных проблем.

Тогда суд провел выездное заседание в доме со спорной квартирой. Соседи рассказали, что сама ответчик в арендном жилье, выданном государством, не проживает, а сдает его квартирантам, которые периодически меняются.

"При этом сама квартира долгое время была в антисанитарном состоянии, там воняло, завелись тараканы. Соседи просили участкового повлиять на женщину, и после этого она привела квартиру в порядок", - рассказали корреспонденты издания.

Отмечается, что судья несколько раз откладывала заседания по делу о выселении, чтобы у ответчика было время погасить долги и решить все мирно.

Тем не менее суд все же вынес решение расторгнуть договор имущественного найма между отделом жилищных отношений и ответчицей, и выселить ее из арендной квартиры без предоставления другого жилища.