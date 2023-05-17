Выдали одинаковые документы: мать с четырьмя детьми пытаются выселить из дома в Шымкенте

Дом. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте разгорелся жилищный скандал – женщину с детьми выселяют из дома, в котором они жили почти 15 лет. Выяснилось, что владельцем земли является еще один человек, передает телеканал Евразия.

По данным телеканала, семья Нуриновых построила небольшой дом на окраине Шымкента на земельном участке, который приобрела в 2004 году. Спустя почти 20 лет объявился человек, который заявил, что участок принадлежит ему.

"Как это может быть земля другого человека, если у меня на руках весь пакет документов? У меня здесь родились мои 4 детей. У меня налоги оплачены, квитанции приходят за коммунальные услуги, мы всей семьей прописаны здесь. Первый суд прошел в 2021 году, который дал заключение в нашу пользу", – рассказала жительница Шымкента Индира Нуринова.

При этом отмечается, что второе судебное слушание прошло в августе прошлого года, но о нем семья Нуриновых не знала. О вердикте стало известно лишь после того, как в дверь постучал частный судебный исполнитель, уверяет Индира.

Теперь же к дому Нуриновых съезжаются пожарные, врачи, полиция и спецтехника для сноса дома. Жители соседних улиц решили отстоять жилье многодетной семьи. Глава семейства и вовсе огородил территорию дома грузовиком с одной стороны и краном – с другой.

"Спустя почти 20 лет приходит человек и заявляет свои права на участок? Это немыслимо. Они и так сводят концы с концами. Глава семейства работает разнорабочим, а эти новые владельцы земли, мы их никогда здесь не видели. Соседи сегодня собрались практически все, мы не дадим выселить и снести дом Нуриновых. Сегодня их дом снесут, а завтра и на наши объявятся новые владельцы земель? Нет, не будет этого", – заявила другая горожанка.

По мнению адвоката семьи, была допущена при выдаче документов.

"Двум гражданам выдали одинаковые документы на один земельный участок. С этим нам и нужно разобраться", – отметил адвокат Сайлаубек Кекилов.

Судья городского суда Динмухамед Азреткулов сообщил, что была назначена проверка.

"Мы назначали соответствующую проверку, уполномоченный орган – это земельный комитет. Подключали специалистов, землемеров, все они выезжали на место. Мы дали им поручение, они по нашему поручению выехали на место, все детально измерили. Выяснили, что на участке истца находится строение, принадлежащее ответчику", – сообщил судья.

При этом, как утверждает и.о. руководителя городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурбол Жунусбеков, в электронной карте у обоих граждан есть государственные акты, на два разных участка, которые расположены по соседству.

"Получается, что Нуриновы при строительстве дома перепутали участок и построили свой дом на соседской земле", – заявил он.

Семья Нуриновых не согласна с этим и намерена отстоять свой дом в судебном порядке. В свою очередь частный судебный исполнитель решила дать возможность многодетной семье добровольно выехать из жилья и снести объект собственными силами до конца этого месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020879-vydali-odinakovye-dokumenty-mat-s-chetyrmya-detmi-pytayutsya-vyselit-iz-doma-v-shymkente/