Последствия камнепада ликвидируют на дороге от Медеу до Шымбулака: введен пропускной режим

На дороге "Медеу – Шымбулак" ввели пропускной режим для разбора последствий камнепада. Пешеходов и электромобили будут пускать только в определенные часы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщили в пресс-службе акимата, до запуска канатной дороги 1 ноября 2023 года въезд на автодорогу "Медеу – Шымбулак" будет доступен для водителей электромобилей и такси, а также для пешеходов в следующие часы: до 09:00, с 12:00 до 14:30 и после 18:00.

"После запуска канатной дороги (с 1 ноября) въезд будет разрешен для водителей электромобилей и такси до 09:00 и после 18:00.

В период с 13:00 до 14:00 только въезд разрешен для специального транспорта технических служб", – говорится в сообщении.

При этом, пеший проход будет доступен по студенческой тропе.

Установленный график ограничения движения, по данным ведомства, продлится до 1 декабря текущего года. О его изменении будет сообщено дополнительно.

Работы на дороге "Медеу – Шымбулак". Фото: акимат Алматы

В акимате напомнили, что с 25 октября текущего года начались работы по ликвидации последствий камнепада на дороге "Медеу – Шымбулак". Сейчас здесь ограничено движение автотранспорта и передвижение пешеходов.

"В рамках проекта проводятся работы по спуску камней и чистке пазух (барьеров). Основные виды работ (бурение и укрепление склонов) запланированы на следующий год. Кроме того, весной 2024 года планируется проведение работ по строительству ливневой системы и ремонту дорожного полотна", – добавили в пресс-службе ведомства.

Схема движения по дороге "Медеу – Шымбулак". Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее в ведомстве сообщали, что в рамках проекта запланированы работы по инженерной защите территорий от камнепадов и оползней, укрепление скальных и дорожных откосов, спуск грунта и камней со склонов и очистка накопительных барьеров.

В ликвидации задействованы около 11 единиц техники и 50 человек.

Для работников горнолыжного курорта и предприятий будет сформирован график пропускного режима.

При этом добавим, что в конце марта горный курорт "Шымбулак" официально вошел Книгу рекордов Гиннеса в номинации "самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире".