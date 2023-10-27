"Один из самых красивых": мэра Нью-Йорка восхитил флаг Казахстана

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс во время мероприятия по случаю Дня Республики Казахстан выступил с речью, в которой выразил восхищение казахстанским флагом, передает МИА "Казинформ".

Как сообщает агентство, Адамс, держа в руках казахстанский флаг, отметил, что для него это огромная честь и что поднятие флага укрепляет стремление и веру всех, кто приезжает в Нью-Йорк.

Помимо этого, градоначальник мегаполиса подчеркнул невероятную красоту казахстанского флага.

"Это один из самых красивых флагов, которые я видел. То, что мы поднимаем флаг Казахстана, показывает, что мы ценим наше сходство. Вы так же, как и мы, верите в Бога, бизнес, безопасность и детей", - сказал он.

Ранее мы уже рассказывали, что 25 октября прошла церемония поднятия флага Казахстана в честь Дня Республики, в которой принял участие и Эрик Адамс. Он также выступил с поздравительной речью.

"Поднимая флаг сегодня, мы способствуем укреплению надежд и стремлений тех, кто приезжает в этот город", – заявил Адамс, поздравляя казахстанцев с Днем Республики.

Добавим также, что , согласно информации на официальном сайте офиса главы Нью-Йорка, Эрик Адамс является 110-м мэром города. До этого он трудился в качестве офицера полиции, сенатора штата, президента Бруклинского боро (района).

Адамс выступает за восстановление экономики Нью-Йорка, снижение неравенства, повышение общественной безопасности.

К слову, он родился в Южной Ямайке в семье матери-одиночки, воспитывавшей шестерых детей. Несмотря на это, Адамс смог получить степень магистра государственного управления в Marist College, окончить Нью-Йоркский городской технический колледж и Колледж уголовного правосудия имени Джона Джея.