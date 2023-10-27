"Один из самых красивых": мэра Нью-Йорка восхитил флаг Казахстана
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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс во время мероприятия по случаю Дня Республики Казахстан выступил с речью, в которой выразил восхищение казахстанским флагом, передает МИА "Казинформ".
Как сообщает агентство, Адамс, держа в руках казахстанский флаг, отметил, что для него это огромная честь и что поднятие флага укрепляет стремление и веру всех, кто приезжает в Нью-Йорк.
Помимо этого, градоначальник мегаполиса подчеркнул невероятную красоту казахстанского флага.
"Это один из самых красивых флагов, которые я видел. То, что мы поднимаем флаг Казахстана, показывает, что мы ценим наше сходство. Вы так же, как и мы, верите в Бога, бизнес, безопасность и детей", - сказал он.
Ранее мы уже рассказывали, что 25 октября прошла церемония поднятия флага Казахстана в честь Дня Республики, в которой принял участие и Эрик Адамс. Он также выступил с поздравительной речью.
"Поднимая флаг сегодня, мы способствуем укреплению надежд и стремлений тех, кто приезжает в этот город", – заявил Адамс, поздравляя казахстанцев с Днем Республики.
Добавим также, что , согласно информации на официальном сайте офиса главы Нью-Йорка, Эрик Адамс является 110-м мэром города. До этого он трудился в качестве офицера полиции, сенатора штата, президента Бруклинского боро (района).
Адамс выступает за восстановление экономики Нью-Йорка, снижение неравенства, повышение общественной безопасности.
К слову, он родился в Южной Ямайке в семье матери-одиночки, воспитывавшей шестерых детей. Несмотря на это, Адамс смог получить степень магистра государственного управления в Marist College, окончить Нью-Йоркский городской технический колледж и Колледж уголовного правосудия имени Джона Джея.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042723-odin-iz-samyh-krasivyh-mera-nyu-yorka-voshitil-flag-kazahstana/