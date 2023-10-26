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Мэр Нью-Йорка встретился с уроженцами Казахстана с флагом в руках (видео)

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Эрик Адамс с флагом Казахстана
Эрик Адамс с флагом Казахстана. Кадр из видео: youtube.com/@NYCMayorsOffice

Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия казахстанского флага в честь Дня Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Вчера, 25 октября, мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия флага Казахстана в честь Дня Республики. Прямая трансляция велась в официальном YouTube-канале офиса мэра.

В первую очередь Адамс отметил, насколько многообразно нью-йоркское население.

"Иметь возможность поднять флаг Казахстана – показатель того, как мы ценим вашу веру в семью, бизнес, общественную безопасность, в детей. Это основа нашего прекрасного города.

Поднимая флаг сегодня, мы способствуем укреплению надежд и стремлений тех, кто приезжает в этот город", – сказал Адамс.

В завершение своей речи мэр поздравил Казахстан с Днем Республики.

По информации на официальном сайте офиса главы Нью-Йорка, Эрик Адамс является 110-м мэром города. До этого он трудился в качестве офицера полиции, сенатора штата, президента Бруклинского боро (района).

Адамс выступает за восстановление экономики Нью-Йорка, снижение неравенства, повышение общественной безопасности.

К слову, он родился в Южной Ямайке в семье матери-одиночки, воспитывавшей шестерых детей. Несмотря на это, Адамс смог получить степень магистра государственного управления в Marist College, окончить Нью-Йоркский городской технический колледж и Колледж уголовного правосудия имени Джона Джея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2042681-mer-nyu-yorka-vstretilsya-s-urozhentsami-kazahstana-s-flagom-v-rukah-video/

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