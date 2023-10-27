Ураган обрушился на Жамбылскую область: повалены деревья, сорваны крыши

Вчера, 26 октября, в Жамбылской области бушевал ураган. Из-за этого школьникам Тараза и еще четырех районов отменили занятия, сообщается на сайте телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, ветер с порывами до 25 метров в секунду валил деревья, обрывал провода и сносил крыши. Чинить машины теперь придется как минимум двум таразцам.

Горожане считают, что вина за поваленные на машины деревья на местных коммунальщиках и ирригационной службе. Последние активно меняют в городе арыки и, по словам горожан, часто портят вековым растениям корни.

Так или иначе, ураган испугал и чиновников: они отменили занятия для школьников второй смены. Это свыше 68 тысяч учеников по региону.

А в городе Каратау порывами ветра унесло часть практически новой кровли с пятиэтажки. Профлисты, к счастью, приземлились удачно – жертв и пострадавших нет.

"Происшествие случилось примерно в 9:30 утра в 3-м микрорайоне. У многоквартирного дома ветром сорвало часть крыши площадью около 300 квадратных метров. Общая квадратура кровли составляет более 3 тысяч квадратных метров.

Сейчас производится подсчет ущерба, после чего будет принято решение о ремонтных работах", - сообщил замакима Каратау Улан Сарсанбек.

Источник: КТК

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.