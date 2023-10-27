Ураган обрушился на Жамбылскую область: повалены деревья, сорваны крыши
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Вчера, 26 октября, в Жамбылской области бушевал ураган. Из-за этого школьникам Тараза и еще четырех районов отменили занятия, сообщается на сайте телеканала КТК.
Как сообщает телеканал, ветер с порывами до 25 метров в секунду валил деревья, обрывал провода и сносил крыши. Чинить машины теперь придется как минимум двум таразцам.
Горожане считают, что вина за поваленные на машины деревья на местных коммунальщиках и ирригационной службе. Последние активно меняют в городе арыки и, по словам горожан, часто портят вековым растениям корни.
Так или иначе, ураган испугал и чиновников: они отменили занятия для школьников второй смены. Это свыше 68 тысяч учеников по региону.
А в городе Каратау порывами ветра унесло часть практически новой кровли с пятиэтажки. Профлисты, к счастью, приземлились удачно – жертв и пострадавших нет.
"Происшествие случилось примерно в 9:30 утра в 3-м микрорайоне. У многоквартирного дома ветром сорвало часть крыши площадью около 300 квадратных метров. Общая квадратура кровли составляет более 3 тысяч квадратных метров.
Сейчас производится подсчет ущерба, после чего будет принято решение о ремонтных работах", - сообщил замакима Каратау Улан Сарсанбек.
Источник: КТК
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042718-uragan-obrushilsya-na-zhambylskuyu-oblast-povaleny-derevya-sorvany-kryshi-video/