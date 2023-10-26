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Правила сдачи экзаменов для водителей изменились в Казахстане

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Водитель за рулем автомобиля
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Теперь теоретические экзамены в спецЦОНах у граждан будут принимать сотрудники Госкорпорации. Ранее этим занимались аутсорсинговые компании, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

Как сообщает пресс-служба "Правительства для граждан", новые правила сдачи теоретических экзаменов введены из-за того, что в Госкорпорацию нередко поступали жалобы от клиентов на некачественный сервис при оказании госуслуг в спецЦОНах.

"Для исключения подобных инцидентов Госкорпорацией было принято решение о самостоятельной организации процесса тестирования. Таким образом, повысится не только качество, но и безопасность при сдаче тестирования", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее тестирование по теории проводилось по системе ПДД 2.0.

С 16 октября Госкорпорация перешла на новую систему ПДД 3.0. По данным ведомства, теперь процесс получения водительских удостоверений стал более прозрачным.

"Важно учесть, что при сдаче теоретического экзамена реализована возможность аудио- и видеозаписи процесса тестирования. Также проводится биометрическая идентификация личности согласно поправок в Правила приема экзаменов на получение водительских удостоверений", — говорится в заявлении.

Также Госкорпорация ввела видеонаблюдение в экзаменационных кабинетах. Все желающие могут наблюдать за сдачей экзамена как в залах ожидания, так и онлайн.

"Отметим, что те клиенты, которые были уличены в использовании вспомогательной техники или шпаргалок, лишились права допуска к экзамену в течение трех месяцев.

Напомним, повторно сдать теорию можно на следующий рабочий день. При двух отрицательных результатах сдачи – не ранее, чем через один месяц", заявляют в госкорпорации.

Ранее замглавы МВД заявил, что казахстанцы стали чаще нарушать ПДД из-за снижения требований к автошколам и качеству подготовки водителей.

Кроме того, с сентября 2022 года казахстанских водителей начали лишать прав за повторное управление авто без госномеров.

Также мы рассказывали, что штрафы за некоторые нарушения выросли для водителей в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042612-pravila-sdachi-ekzamenov-dlya-voditeley-izmenilis-v-kazahstane/

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