Больше мест для прогулок стало в "нижней" части Алматы (фото)

В Турксибском районе Алматы появилось три новых места для прогулок. При этом до конца ноября здесь планируется завершить еще 24 объекта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Как сообщили представители алматинского акимата в официальном Telegram-канале ведомства, в Турксибском районе завершили строительство пешеходно-прогулочных зон по улице Молдагалиева и улице Чехова. Также был реконструирован сквер у Дома школьников №6.

Отмечается, что эти проекты являются продолжением ранее обустроенной прогулочной зоны по улице Сауранбаева.

Прогулочная зона в Турксибском районе Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

"Акиматом продолжается работа по реализации программы "Бюджет народного участия". В этом году для Турксибского района было выделено 1,5 млрд тенге на реализацию 82 проектов. На сегодня уже завершено 58 объектов, включая освещение дворов, строительство детских площадок, установку углубленных мусорных контейнеров и ремонт пешеходных мостов", – подчеркнули в ведомстве.

Прогулочная зона в Турксибском районе Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

При этом до конца ноября планируется завершить еще 24 проекта, включая строительство детских площадок, ремонт пешеходных мостов и обустройство пешеходно-прогулочных зон.

Прогулочная зона в Турксибском районе Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

Прогулочная зона в Турксибском районе Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

Прогулочная зона в Турксибском районе Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

Также напомним, в микрорайоне Карасу Алатауского района Алматы появится сквер, который планируется разбить на месте пустыря. Также там будет расположена пешеходная аллея и сделано озеленение.

Вв середине прошлой недели аким Алматы Ерболат Досаев провел рабочий объезд, в ходе которого посетил площадку, где планируют построить сквер.

Также в середине сентября глава города рассказывал, на какой стадии находится благоустройство Сайрана.