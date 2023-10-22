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Список грантов в докторантуру опубликовали в Казахстане

Опубликовано:

Лекция в университете
Лекция в университете. Фото: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

В Казахстане представили список государственных образовательных грантов на подготовку докторантов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НЦТ.

"Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD в организациях высшего и (или) послевузовского образования на 2023-2024 учебный год", – говорится на официальном сайте "Национального центра тестирования".

Всего в докторантуру выделено 712 мест.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Добавим, что, согласно информации на сайте НЦТ, в докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж работы не менее 9 месяцев или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям.

Также проходной балл для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.

Напомним, ранее сообщалось, что для поступления в докторантуру выделено 1 800 грантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042045-spisok-grantov-v-doktoranturu-opublikovali-v-kazahstane/

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