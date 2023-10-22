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30 лет независимости Казахстана

Алматинка сыграла на кобызе во время прыжка с парашютом (видео)

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Девушка исполнила кюй в небе
Девушка исполнила кюй в небе. Кадр из видео: телеканал "Хабар24"

Жительница Алматы исполнила кюй на кобызе на высоте 3600 метров в преддверии Дня Республики, прыгнув с парашютом, передает телеканал "Хабар24".

Как сообщают корреспонденты телеканала, смелую алматинку зовут Ляйля Тажибаева. Она прыгнула с парашютом и исполнила на кобызе национальный кюй недалеко от Алматы.

Отмечается, что этот музыкальный прыжок кобызистка посвятила Дню Республики.

Также, согласно сюжету, исполнение композиции сопровождалось развивающимся в небе флагом Казахстана.

Добавим, что по информации на сайте Gov.kz, День Республики – главный и единственный национальный праздник страны. 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана. Суверенитет и целостность территории Казахстана были политически, юридически и экономически обоснованы.

Также, согласно закону "О праздниках в РК", День Республики является национальным праздником. Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Напомним, ранее мы писали, как казахстанцы будут отдыхать в октябре. Одним из выходных дней является День Республики, который будет отмечаться в среду, 25 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042033-almatinka-sygrala-na-kobyze-vo-vremya-pryzhka-s-parashyutom-video/

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