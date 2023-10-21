Снег, сильный ветер, гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Казахстанцев предупредили об ухудшении погодных условий - ожидаются осадки и сильный ветер. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

На официальном сайте метеослужбы говорится, что завтра в Астане ожидается сильный ветер - юго-западный днем порывы до 17-22 м/с.

22 октября днем временами в области Ұлытау возможен сильный дождь. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 25 м/с.

Предстоящей ночью на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер юго-западный днем на севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

В воскресенье утром и днем на западе, севере, в центре Костанайской области возможны сильные осадки в видео дождя и снега, а также гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем на западе, севере, в центре области порывы 23 м/с.

22 октября днем на юге Павлодарской области ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на большей части Кызылординской области прогнозируется дождь. Ветер южный с переходом на западный ночью на севере области 15-20, порывы 23 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

В воскресенье на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 23-28 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, в центре области Абай будет туман. Ветер юго-западный днем на западе, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

22 октября на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный ветер до 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

Этой ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области будет туман. Ветер юго-восточый с переходом на северный днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области - туман. В конце дня на западе, севере области прогнозируется гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 25 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Западно-Казахстанской области возможны сильные осадки - дождь и снег. Ветер северо-восточный на большей части области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на севере, в центре Актюбинской области тоже ожидаются дождь и снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на северо-западе, в центре области порывы 23 м/с.

Ночью 22 октября на северо-востоке Атырауской области возможны сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, порывы 23 м/с.