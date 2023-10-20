Видео с полицейским на сватовстве обсуждают в Казнете

Сотрудник полиции из Жамбылской области умилил пользователей Сети своим поступком, когда прибыл на сватовство в служебной форме, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, 15 октября в городе Шу участковый инспектор полиции в обеденный перерыв успел съездить к своей невесте на сватовство. На это мероприятие он прибыл в служебной форме.

"Для меня было большой честью в этот особенный день быть именно в форме, ведь я с детства мечтал стать сотрудником полиции. Этот день непременно останется в нашей памяти, а в будущем я с гордостью буду показывать своим детям этот исторический момент", - сказал молодой офицер.

Начальник Шуского РОП Асхат Алметов отметил, что в действиях лейтенанта Амирхана Мамедова нарушений не усматривается, поскольку он использовал обеденный перерыв.

"Несмотря на короткий промежуток службы, участковый инспектор отлично выполняет возложенные на него задачи, он уже заслужил уважение коллег и доверие жителей административного участка", - добавил Асхат Алметов.

В комментариях к публикации в соцсетях будущей молодой семье пожелали большой и светлой любви, благополучия, а жениху - успехов в нелегкой службе.

Напомним, ранее казахстанцев рассмешил казус, произошедший на свадьбе в Актау. Тогда невеста растерялась во время приветствия родственников мужа.

Главными героями этой истории оказались Наурызбек и Лариса. Пара поженилась в прошлом году. Получив видео с торжества, молодая супруга решила выложить фрагмент с забавным случаем.

Ролик в тот же день оказался в рекомендациях TikTok, набрав сотни тысяч просмотров и множество комментариев.

"Во время приветствия родственников моего мужа мне нужно было сделать "салем", то есть поклониться. Но я не поняла это с первого раза, а когда расслышала, что нужно сделать, оказалось, что "салем" нужно было сделать в соответствии с местными обычаями Мангистау. Моего мужа рассмешила вся эта ситуация, он пытался объяснить, как нужно сделать. В результате мы оба начали смеяться. Именно этот момент вызвал неожиданную реакцию у людей", - рассказала Лариса.