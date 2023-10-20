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Когда запустят единую базу очередей в детские сады в Казахстане

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Детский сад
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Информационную систему по контролю лекарственных средств и Единую базу учета очередности в детские сады запустят в Казахстане в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как сообщается на официальном сайте правительства РК, соответствующие цифровые решения презентованы премьер-министру Алихану Смаилову на совещании в правительстве. 

В кабмине считают, что система отслеживания лекарственных средств позволит решить сразу ряд задач. В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств. 

Сообщается, что для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования. 

"Система значительно снизит риск теневой торговли лекарственными средствами и поможет эффективно планировать их централизованный закуп. В целом на платформе можно отслеживать запас препаратов вплоть до количества таблеток", — отметил вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев. 

Было отмечено, что повышение прозрачности в данной сфере позволит выявить возможную контрафактную продукцию, а также контролировать утвержденные розничные цены на лекарства. 

"Жители страны будут полностью защищены от подделок. Потребитель может не сомневаться в легальности приобретаемых лекарственных препаратов, их безопасности для жизни и здоровья", — подчеркнула заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.

Сейчас проект реализуется в пилотном режиме. Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.

Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.

На совещании главе правительства также презентовали Единую базу учета очередности в детские сады. Она разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации. 

Так, через государственный портал Egov.kz или мобильные приложения банков второго уровня можно будет выбрать до четырех детских садов для постановки ребенка в очередь, а затем отслеживать статус своей заявки в режиме онлайн. Как только в одном из учреждений освободится место, родителю будет направлено соответствующее уведомление. В целом вся процедура от выбора садика до заключения договора будет проходить в электронном формате. 

Премьер-министр подчеркнул, что система должна работать таким образом, чтобы исключить двойную очередность в дошкольные организации и сопутствующие коррупционные риски.

Сейчас электронная очередь тестируется в пилотном режиме. Запуск единой базы намечен на январь 2024 года. 

Напомним, о планах запустить единую базу очередности в детские сады в Казахстане в тогда еще Министерстве образования и науки говорили еще в 2022 году. В ведомстве подчеркивали, что места в детские сады будут распределять местные власти.

Позже в МОН поясняли, что сейчас автоматизация очереди в детские сады создана на уровне регионов – в стране для этого существует 44 информационные системы. Предлагалось создать единую очередь в детские сады на Egov и в приложениях банков.

"Это позволит проводить ежедневный мониторинг мест. У каждого педагога будет цифровое портфолио c информацией об аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах", - отмечали в министерстве.

Отметим, что сейчас, согласно информации на портале Egov.kz, в Казахстане очередь в детский сад формируется по территориальному принципу: город, село, поселок. Внутри каждого населенного пункта очередность распределяется по году рождения ребенка. Когда подходит очередь конкретного ребенка, его родители могут выбрать подходящий детский сад, в которых есть свободные места.

Подчеркивается, что в каждой очереди есть льготники, а именно внеочередники и первоочередники.

Внеочередники – это дети военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов.

Первоочередники – это дети, законные представители которых являются инвалидами; дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты; дети из многодетных семей; дети с особыми образовательными потребностями; дети из семей, имеющих ребенка-инвалида; дети педагогов.

Заявления в очередях сортируются по дате подачи заявления. В самом начале очереди стоят внеочередники, за ними идут первоочередник, три заявителя без льгот, затем снова первоочередник и 3 заявителя без льгот и т.д.

Очередь может двигаться не только вперед, но и назад. То есть, если в очередь встают льготники, то она естественным образом отодвигается назад.

Госорганы также советуют родителям ставить ребенка на очередь в детсад сразу после рождения, поскольку в городах из-за плотности населения очереди продвигаются очень медленно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041811-edinuyu-bazu-ocheredey-v-detskie-sady-zapustyat-v-kazahstane/

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