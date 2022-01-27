Единую базу очередности в детские сады планируют разработать в Казахстане

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Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на заседании коллегии МОН сообщила о планах по созданию единой базы очередности в детские сады по всей стране, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам вице-министра, будут приняты меры по повышению качества работы дошкольных организаций, особенно частных детских садов.

"Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг.

Также планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования", - пояснила она.

В пресс-службе МОН добавили, что речи о передаче соответствующей функции акиматов министерству не идет. Как и ранее, места в детские сады будут распределять местные власти.

На вопрос, что будет с действующими сегодня информационными системами, например, INDIGO, которая предназначена для комплексной автоматизации всей отрасли дошкольного образования, в пресс-службе ведомства отметили, что они будут интегрированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953262-edinuyu-bazu-ocherednosti-v-detskie-sady-planiruyut-razrabotat-v-kazahstane/