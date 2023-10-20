Жители двух районов Алматы останутся без газа на несколько дней
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В ряде жилых домов и зданий в Бостандыкском и Алмалинском районах Алматы с 22 по 24 октября будет отключено газоснабжение, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на АО "КазТрансГаз Аймак".
Как пишет издание, отключение газоснабжения будет произведено в районе улиц Толе би — Розыбакиева — озеро Сайран — Жандосова.
Всего от подачи газа временно отключат 2975 объектов частного сектора, 203 ввода коллективного сектора и 21 ввод коммунально-бытовых предприятий.
"Для бесперебойной и безаварийной подачи газа существующим потребителям на подземном газопроводе низкого давления Д-325 мм. будут производиться работы по замене газового колодца, находящегося в аварийном состоянии.
Аварийно-восстановительные работы будут производиться по адресу: Бостандыкский район, улица Сатпаева", — сообщили изданию в пресс-службе филиала АО "КазТрансГаз Аймак".
Проживающих в квадрате указанных улиц горожан попросили перекрыть газовые краны и не открывать их до завершения ремонтных работ и начала пусковых работ.
"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам, так как работы выполняются для безаварийной эксплуатации газовых сетей Алматы", — добавили в компании.
Как сообщается на официальном сайте компании, АО "КазТрансГаз Аймак" — это крупнейшая газоснабжающая компания в Казахстане, эксплуатирующая распределительные газопроводы во всех газифицированных областях и трех городах республиканского значения.
Единственным акционером АО "КазТрансГаз Аймак" является АО "НК "QazaqGaz", которая в свою очередь является портфельной компанией АО "ФНБ "Самрук-Казына".
Напомним, ранее в Бостандыкском районе Алматы часть зданий осталась без воды и отопления из-за прорыва трубы. В соцсетях были опубликованы видео с места аварии. Порыв удалось локализовать в этот же день. Подача тепла в дома была возобновлена на следующий день.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041796-zhiteli-dvuh-rayonov-almaty-ostanutsya-bez-gaza-na-neskolko-dney/