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Жители двух районов Алматы останутся без газа на несколько дней

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Работающая плита
Газовая плита. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ряде жилых домов и зданий в Бостандыкском и Алмалинском районах Алматы с 22 по 24 октября будет отключено газоснабжение, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на АО "КазТрансГаз Аймак".

Как пишет издание, отключение газоснабжения будет произведено в районе улиц Толе би — Розыбакиева — озеро Сайран — Жандосова.

Всего от подачи газа временно отключат 2975 объектов частного сектора, 203 ввода коллективного сектора и 21 ввод коммунально-бытовых предприятий.

"Для бесперебойной и безаварийной подачи газа существующим потребителям на подземном газопроводе низкого давления Д-325 мм. будут производиться работы по замене газового колодца, находящегося в аварийном состоянии.

Аварийно-восстановительные работы будут производиться по адресу: Бостандыкский район, улица Сатпаева", — сообщили изданию в пресс-службе филиала АО "КазТрансГаз Аймак".

Проживающих в квадрате указанных улиц горожан попросили перекрыть газовые краны и не открывать их до завершения ремонтных работ и начала пусковых работ.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам, так как работы выполняются для безаварийной эксплуатации газовых сетей Алматы", — добавили в компании.

Как сообщается на официальном сайте компании, АО "КазТрансГаз Аймак" — это крупнейшая газоснабжающая компания в Казахстане, эксплуатирующая распределительные газопроводы во всех газифицированных областях и трех городах республиканского значения.

Единственным акционером АО "КазТрансГаз Аймак" является АО "НК "QazaqGaz", которая в свою очередь является портфельной компанией АО "ФНБ "Самрук-Казына".

Напомним, ранее в Бостандыкском районе Алматы часть зданий осталась без воды и отопления из-за прорыва трубы. В соцсетях были опубликованы видео с места аварии. Порыв удалось локализовать в этот же день. Подача тепла в дома была возобновлена на следующий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041796-zhiteli-dvuh-rayonov-almaty-ostanutsya-bez-gaza-na-neskolko-dney/

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