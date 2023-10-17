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30 лет независимости Казахстана

Основные причины разводов в Казахстане назвала Балаева

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Карты тасуют в руках
Тасовка карт. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева на брифинге правительства озвучила основные причины разводов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр культуры и информации Аида Балаева озвучила причины разводов в Казахстане.

"На первом месте – алкоголизм и наркомания, второе – когда один из супругов страдает лудоманией, третье – это бытовое насилие, четвертое – супружеская измена, и пятое – несовместимость характеров. Все причины – это пороки современности, можем сказать, поэтому здесь можно констатировать, что причины психологического характера", – сказала Балаева.

По ее словам, все проблемные вопросы начинаются с семьи.

"Когда ребенок растет в такой среде, он когда вырастет, тоже может применить физическую силу в отношении своей супруги или близких родственников. Мы говорим о взаимной поддержке, взаимоуважении, о том, чтобы уважать женщину.

Все-таки мужчина, который уважает женщину, не поднимет руку на нее. Это вопросы традиционных семейных ценностей – все это мы разъясняем и прививаем, так как начало всех проблемных вопросов идет от семьи. Правильное воспитание, правильные примеры. Мы, взрослые, должны быть ответственными в воспитании своих детей, чтобы они жили в любви и заботе и не накапливали такую агрессию", – резюмировала Аида Балаева.

Напомним, в апреле этого года депутат Даулет Мукаев выразил мнение, что жилищный вопрос является главной причиной разводов в Казахстане.

В июне аналитики выяснили, что нетрадиционная сексуальная ориентация вошла в топ 5 причин разводов в нашей стране.

Добавим, согласно данным на сайте Бюро нацстатистики, с января по март 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 3,9 тыс. разводов.

Тогда как за весь 2022 год их количество по стране составило 44,5 тыс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041357-osnovnye-prichiny-razvodov-v-kazahstane-nazvala-balaeva/

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