Основные причины разводов в Казахстане назвала Балаева
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Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева на брифинге правительства озвучила основные причины разводов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Министр культуры и информации Аида Балаева озвучила причины разводов в Казахстане.
"На первом месте – алкоголизм и наркомания, второе – когда один из супругов страдает лудоманией, третье – это бытовое насилие, четвертое – супружеская измена, и пятое – несовместимость характеров. Все причины – это пороки современности, можем сказать, поэтому здесь можно констатировать, что причины психологического характера", – сказала Балаева.
По ее словам, все проблемные вопросы начинаются с семьи.
"Когда ребенок растет в такой среде, он когда вырастет, тоже может применить физическую силу в отношении своей супруги или близких родственников. Мы говорим о взаимной поддержке, взаимоуважении, о том, чтобы уважать женщину.
Все-таки мужчина, который уважает женщину, не поднимет руку на нее. Это вопросы традиционных семейных ценностей – все это мы разъясняем и прививаем, так как начало всех проблемных вопросов идет от семьи. Правильное воспитание, правильные примеры. Мы, взрослые, должны быть ответственными в воспитании своих детей, чтобы они жили в любви и заботе и не накапливали такую агрессию", – резюмировала Аида Балаева.
Напомним, в апреле этого года депутат Даулет Мукаев выразил мнение, что жилищный вопрос является главной причиной разводов в Казахстане.
В июне аналитики выяснили, что нетрадиционная сексуальная ориентация вошла в топ 5 причин разводов в нашей стране.
Добавим, согласно данным на сайте Бюро нацстатистики, с января по март 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 3,9 тыс. разводов.
Тогда как за весь 2022 год их количество по стране составило 44,5 тыс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041357-osnovnye-prichiny-razvodov-v-kazahstane-nazvala-balaeva/