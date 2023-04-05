Депутат назвал главную причину разводов в Казахстане

Развод. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Даулет Мукаев на пленарном заседании палаты заявил о жилищных проблемах казахстанцев, которые, по его словам, стали главной причиной разводов в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе своего выступления Мукаев заявил, что, по его мнению, наши сограждане стали "квартирантам Великой степи".

"Нас это очень сильно беспокоит", - заявил он.

При этом он привел данные Минюста, согласно которым в 2022 году вступили в брак 129 707 пар, а развелись - 51 220 пар.

"Это означает, что около 40% состоящих в браке молодых людей или каждая третья пара разводятся. Учитывая, что основная причина развода - материальные проблемы, вопрос жилья стоит на первом месте", - заявил мажилисмен.

Он уверен, что обеспечение жильем молодых семей предотвратит ряд проблем.

В связи с этим он предложил запустить госпрограмму "Жас отбасы" с первоначальным взносом не более 10%, так как, отметил он, молодой семье собрать требуемый сегодня первоначальный взнос в 50% очень трудно.

"Организаторы программы "7-20-25" отмечают, что деньги есть, все хорошо, программа работает. Но почему в таком случае ни один банк в Казахстане не дает ипотеку по программе "7-20-25"? Потому что ставятся лимиты, народ вынужден ночевать перед банками.

Поэтому необходимо снять лимит по программе "7-20-25". Несмотря на то, что программа продлится до 2029 года, вполне возможно, что еще до этого срока от программы останется одно лишь название. Например, тысячи людей получили одобрение банка, но из-за лимита не могут получить ключи от дома", - заявил он.

Указал депутат и на проблему арендного жилья для молодежи.

"Ежегодно в Астане, Алматы и Шымкенте должно предоставляться от 1 тыс. до 3 тыс. квартир. Однако из-за несвоевременного завершения строительства в прошлом году молодые люди не получили свои съемные квартиры в полном объеме. То есть, программа не работает.

Поскольку возрастная категория молодежи выросла с 29 до 35 лет, соответственно, в будущем нужно увеличить количество квартир, предназначенных для выдачи молодежи. При этом программа не должна ограничиваться только тремя городами, в нее должны быть включены все регионы страны", - предложил депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015579-deputat-nazval-glavnuyu-prichinu-razvodov-v-kazahstane/