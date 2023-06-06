Нетрадиционная сексуальная ориентация одного из супругов вошла в топ 5 причин разводов в Казахстане

Развод. Иллюстративное фото: PixelsEffect/Getty Images

Аналитики подсчитали, сколько браков и разводов было зарегистрировано в последнее время в Казахстане. Они также рассказали о причинах, почему пары идут на развод, сообщается на сайте Ranking.kz.

По итогам первого квартала 2023 года в стране было зарегистрировано 24,5 тыс. браков — на 10,6% меньше, чем годом ранее.

В городах количество браков сократилось на заметные 28,1% за год, до 15,6 тыс., в селах — напротив, выросло сразу на 55,6%, до 8,9 тыс.

Тем временем количество разводов за три месяца составило 3,9 тыс. — на 5,6% меньше, чем годом ранее.

В городах число разводов сократилось на 14,6% за год, до 2,9 тыс., в селах — выросло на 36,8%, до 986.

Браки и разводы. Таблица: ranking.kz

В региональном разрезе больше всего браков ожидаемо зарегистрировали в Туркестанской области — 2,8 тыс. — на 13,3% меньше, чем годом ранее.

В тройку лидеров также вошли Алматы (2,5 тыс., минус 29,9% за год) и Алматинская область (2,2 тыс., минус 20,5%).

Меньше всего браков зарегистрировали в Улытауской области — 264.

Наибольшее количество разводов было зарегистрировано в Алматы (494), Астане (351) и Карагандинской области (341).

Меньше всего разводов пришлось на Улытаускую, Кызылординскую и Атыраускую области.

Браки в разрезе регионов. Таблица: ranking.kz

Согласно данным социологического исследования КИОР по поводу отношения к разводам, проведенного среди казахстанцев, большинство респондентов обозначили свое отношение как отрицательное.

Согласно подсчетам, 39,8% казахстанцев к разводам относятся крайне негативно, для них развод недопустим.

41,3% считают, что развод — скорее негативное явление, но иногда лучше развод, чем постоянные конфликты.

12,8% респондентов считают, что разводы положительно отражаются на жизни, развод иногда даёт шанс создать новую семью.

Полностью положительно относятся к разводам, считая, что они позитивно сказываются на обоих бывших супругах, только 1,3% респондентов.

В качестве оправдывающей причины развода респонденты чаще всего отмечали:

алкоголизм или наркозависимость кого-то из супругов (61,7%);

насилие в семье (по отношению к супруге или детям) (51,1%);

увлечение азартными играми кого-то из супругов (47%);

измену (38,4%);

нетрадиционную сексуальную ориентацию кого-то из супругов (22%).

Причины разводов. Таблица: ranking.kz

Напомним, что с 1 июля текущего года в казахстанских центрах обслуживания населения начнут заключать браки.

На данный момент заключение и расторжение брака, регистрацию рождения и смерти, а также изменение ФИО, установление отцовства или материнства, усыновление и удочерение и иные функции, в том числе, выдачу справок, выполняет РАГС.

Однако функция по государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 июля текущего года передана в НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

Передача производится в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023617-narkotiki-nasilie-seksualnaya-orientatsiya-analitiki-rasskazali-o-prichinah-razvodov-v-kazahstane/