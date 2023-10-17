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"Мы не думали, что будет такой ажиотаж": Балаева о показе фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!"

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"Міржақып. Оян, қазақ" фильмі
"Міржақып. Оян, қазақ" фильмі. Фото: instagram.com/murat_yeszhan

На брифинге в кабмине министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала ажиотаж вокруг показа фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!" в кинотеатрах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы не думали, что такой ажиотаж будет. После того, как аудитория была заинтересована дальше продолжать просмотр этого фильма, мы продлили еще на неделю. Сейчас прокатное время закончилось.

У нас есть и другие фильмы, которые ожидают своего зрителя, поэтому, не думаю, что какие-то проблемы есть. Парадокс заключается в том, что этот фильм три раза в эфире телеканала Qazaqstan показывали, особого интереса не было. И сейчас этот фильм находится в открытом доступе, вы можете посмотреть его на YouTube", – заявила Балаева.

Она добавила, что в Казахстане могут снимать качественно, хотя существует стереотип об обратном.

"Конечно, есть надежда, что наша казахстанская сериальная продукция тоже может быть успешной. До этого же был стереотип, что у нас все снимается плохо и низкого качества. Мы можем четко констатировать, что наши режиссеры и продюсерские компании могут снимать достойные фильмы", – добавила министр.

Напомним, ранее прокат фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!" продлили на неделю из-за резонанса.

До продления режиссер объяснил, почему картину сняли с проката через две недели.

Добавим, что по информации на сайте телеканала Qazaqstan, телесериал "Міржақып. Оян, Қазақ!" рассказывает о периоде жизни казахского писателя, поэта Миржакипа Дулатова с 1909 по 1935 годы, охватывающие издание книги "Оян, Қазақ!", написание романа "Бақытсыз Жамал", общественно-политическую деятельность в послереволюционные годы, во времена голода.

Сериал в шести сериях также повествует о его годах жизни в Кызылорде, Семипалатинске, московской тюрьме "Бутырка", историю любви с Гайнижамал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041309-my-ne-dumali-chto-budet-takoy-azhiotazh-balaeva-o-pokaze-filma-mirzhaqyp-oyan-qazaq/

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