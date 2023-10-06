После широкого резонанса в Сети прокат фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!" продлили на неделю

Режиссер фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!" Мурат Есжан сообщил подписчикам в соцсети о том, что прокат ленты в кинотеатрах страны продлили еще на неделю, передает NUR.KZ.

Ранее Мурат Есжан рассказал, почему фильм "Міржақып. Оян, Қазақ!" сняли с проката.

"Фильм демонстрировался в кинотеатрах ровно две недели, начиная с 21 сентября, но по многочисленным просьбам показ продлили до 4 октября", - написал режиссер.

Он отметил, что винить кого-то и искать причины завершения показа не нужно.

Теперь же сообщил радостную весть и рассказал, что у казахстанцев вновь появился шанс посмотреть фильм на больших экранах.

"По многочисленным просьбам зрителей прокат фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!" продлили в кинотеатрах еще на неделю. Давайте устроим аншлаг. Возможно, что в кинотеатрах увеличат число сеансов после такого высокого спроса", - написал он.

Режиссер выразил надежду, что историческая кинокартина полностью оправдает затраченные из госбюджета средства на съемки.