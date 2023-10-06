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После широкого резонанса в Сети прокат фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!" продлили на неделю

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Мурат Есжан
Мурат Есжан. Фото: Facebook.com/Murat Yeszhan

Режиссер фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!" Мурат Есжан сообщил подписчикам в соцсети о том, что прокат ленты в кинотеатрах страны продлили еще на неделю, передает NUR.KZ.

Ранее Мурат Есжан рассказал, почему фильм "Міржақып. Оян, Қазақ!" сняли с проката.

"Фильм демонстрировался в кинотеатрах ровно две недели, начиная с 21 сентября, но по многочисленным просьбам показ продлили до 4 октября", - написал режиссер.

Он отметил, что винить кого-то и искать причины завершения показа не нужно.

Теперь же сообщил радостную весть и рассказал, что у казахстанцев вновь появился шанс посмотреть фильм на больших экранах.

"По многочисленным просьбам зрителей прокат фильма "Міржақып. Оян, Қазақ!" продлили в кинотеатрах еще на неделю. Давайте устроим аншлаг. Возможно, что в кинотеатрах увеличат число сеансов после такого высокого спроса", - написал он.

Режиссер выразил надежду, что историческая кинокартина полностью оправдает затраченные из госбюджета средства на съемки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2039915-posle-shirokogo-rezonansa-v-seti-prokat-filma-mirzhaqyp-oyan-qazaq-prodlili-na-nedelyu/

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