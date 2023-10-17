Отказался снимать маску с пауком: конфликт педагога и ученика в Актау попал на видео

В одной из школ Актау ученик пришел на занятия в школу в маске с изображением паука и не хотел ее снимать. В результате между ним и учителем произошел конфликт, передает Lada.kz.

Как пишет издание, конфликт между педагогом и учеником попал на камеру. Судя по кадрам, учитель потребовал от ученика выйти из кабинета, но тот стал сопротивляться. Также на видео слышно, как педагог говорит, что он не бил ученика.

В отделе образования сообщили изданию, что конфликт произошел из-за внешнего вида школьника. Тот принес на занятие маску с изображением паука и отказался ее снимать.

В Департаменте полиции Мангистауской области также прокомментировали инцидент. В ведомстве рассказали, что потасовка произошла вчера, 16 октября, в школе №1 в 14 микрорайоне.

"В ходе мониторинга социальных сетей был обнаружен видеоролик о том, что в одной из школ Актау учащийся 8 класса во время занятий не прислушивался к замечаниям учителя. По данному факту участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних управления полиции Актау установлены личности родителей подростка, проведена профилактическая беседа", – сообщили в полиции.

В ДП региона также добавили, что заявление от преподавателя к ним не поступало.

Напомним, в конце сентября в соцсетях появилось видео, снятое во время урока в колледже в Павлодаре. На кадрах видно, как преподаватель несколько раз сильно бьет по ягодицам студента предметом, похожим на дубинку.

На ситуацию отреагировали в Министерстве просвещения РК. В ведомстве заявили, что считают неприемлемым применение подобных методов воспитания к учащимся.

Позже стало известно, что полицейские возбудили административное производство в отношении преподавателя.