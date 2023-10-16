Более 38 млн тенге вернут водителям в Карагандинской области за проезд по платным дорогам

В Карагандинской области по акту транспортных прокуроров "КазАвтоЖол" вернет 70 тыс. автомобилистам деньги за проезд по платным дорогам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает официальный сайт Главной транспортной прокуратуры РК, в публичном договоре об условиях проезда по платным автомобильным дорогам специалисты Карагандинской транспортной прокуратуры выявили норму, которая ущемляет права водителей.

"Отсутствовал пункт, по которому потребители услуг скоростных автомагистралей могли бы вернуть неиспользованные платежи при смене государственного регистрационного номерного знака транспортного средства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день внесены соответствующие поправки, которые также размещены на официальном сайте АО "КазАвтоЖол".

"В целом, анализ прокуратуры показал, что по Карагандинской области 69 тысячам автолюбителям не были возращены авансовые платежи на сумму более 38 млн тенге.

После вмешательства прокуратуры начата работа по восстановлению имущественных прав потребителей", - рассказали в транспортной прокуратуре.

Кроме того, как добавили в ведомстве, очень слабо велась защита интересов самого национального оператора. Выяснилось, что у 138 тысяч потребителей данных услуг в течение 3 лет накопилась задолженность на общую сумму 50 млн тенге.

"Материалы в отношении таких лиц зачастую не направлялись в адрес инспекции транспортного контроля для привлечения их к административной ответственности по признакам несвоевременной уплаты за проезд по платным автомобильным дорогам.

По акту прокуратуры руководители филиала АО "КазАвтоЖол" привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе за увод от мер административного воздействия в отношении не уплативших за проезд автолюбителей", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре РК.

Отмечается, что аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.

Напомним, ранее в АО "НК "КазАвтоЖол" прокомментировали уголовное дело в отношении должностных лиц их Акмолинского областного филиала из-за сделки на сумму свыше 2 млрд тенге.

Добавим, что АО "НК "КазАвтоЖол", согласно информации на сайте, является национальным оператором по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения общей протяженностью 25 тыс. км.

Национальный оператор наделен функциями контроля за строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автомобильных дорог международного и республиканского значения и развития объектов придорожного сервиса вдоль трасс. АО "КазАвтоЖол" также является организатором платного движения.