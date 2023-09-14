Уголовное дело из-за сделки на 2 миллиарда тенге прокомментировали в "КазАвтоЖоле"

В АО "НК "КазАвтоЖол" прокомментировали уголовное дело в отношении должностных лиц их Акмолинского областного филиала из-за сделки на сумму свыше 2 млрд тенге. Информация размещена на официальной странице нацкомпании в Instagram.

"23 февраля 2022 года АО "НК "КазАвтоЖол" обратилось в Агентство по финансовому мониторингу РК с заявлением о принятии мер в отношении недобросовестной подрядной организации ТОО "Асыл-Жас" и других лиц по факту хищения средств. Соответственно, досудебное расследование проводится по инициативе самой национальной компании", - отметили в АО.

Здесь добавили, что нацкомпания уделяет особое внимание совместной работе с правоохранительными органами по выявлению правонарушений.

Напомним, ранее Главная транспортная прокуратура сообщила, что в деятельности Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" выявлен факт неправомерного заключения договора без проведения конкурса со ссылкой на чрезвычайную ситуацию в виде аварийности моста через реку Ишим.

По информации ведомства, в рамках данной сделки планировался капитальный ремонт автодороги республиканского значения Жаксы-Есиль-Бузулук со строительством нового моста на сумму 2,3 млрд тенге.

Но выяснилось, что мост не находился в состоянии, требующем безотлагательного вмешательства, каких-либо иных обстоятельств непреодолимой силы и технологических нарушений, препятствовавших проведению конкурентных процедур, также не имелось.

При этом филиалом на счет подрядчика был перечислен аванс в размере 200 млн тенге, однако какие-либо работы так и не были начаты.

В связи с чем для дачи правовой оценки действиям должностных лиц филиала было начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК РК за присвоение вверенного чужого имущества.

Добавим, что согласно ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.