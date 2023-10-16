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На перевозчиков-нелегалов пожаловались министру транспорта в Алматы

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Водитель автобуса за рулем
Автобус. Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images

Министр транспорта ознакомился с работой крупных объектов транспортной инфраструктуры Алматы – авто- и железнодорожных вокзалов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Марат Карабаев в рамках поездки посетил международный автовокзал "Сайран". Генеральный директор и главный инженер проинформировали главу ведомства о результатах текущей деятельности предприятия.

Как оказалось, основной проблемой в деятельности предприятия являются нерегулярные перевозки, осуществляемые нелегалами с алматинских рынков.

Отмечается, что это наносит огромный материальный урон государству и подрывает работу автовокзалов и автостанций, также мешает открытию новых маршрутов.

Кроме того, подчеркивается, что бесконтрольность нелегальной деятельности угрожает безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

По словам представителей автовокзала, борьба с нелегальными перевозчиками неэффективна из-за правовых недоработок. Также требуется изменение правил возврата автобусных билетов.

Также министр ознакомился с работой железнодорожных вокзалов Алматы-1 и Алматы-2, а после - проверил работу международного аэропорта южной столицы.

Напомним, что министерство транспорта, а также еще 4 новых министерства были созданы в Казахстане 1 сентября текущего года.

Новому ведомству были переданы функции и полномочия в сферах железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта; торгового мореплавания; в области использования воздушного пространства РК и деятельности гражданской и экспериментальной авиации; естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов; общественно значимых рынков в области услуг аэропортов; автомобильных дорог.

О необходимости воссоздать Минтранс заявлял в своем послании глава государства.

2 сентября новое министерство возглавил Марат Карабаев. Ранее он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041095-na-perevozchikov-nelegalov-pozhalovalis-ministru-transporta-v-almaty/

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