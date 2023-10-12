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"Музыка, люди ходят": медики в Каскелене заявили, что их переселили в заброшенное кафе

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Машина скорой помощи приехала по вызову
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматинской области разгорается скандал – фельдшеры и врачи Каскелена сообщили, что их выселили с территории больницы и теперь они ютятся в одном здании с местным кафе, передает сайт телеканала КТК.

Водители и врачи подстанции скорой помощи в Каскелене рассказали телеканалу, что их без предупреждения переселили из больницы в здание, которое они делят с местным кафе.

"С начала основания скорой мы находились в центральной районной больнице. После чего даже не предоставили никакую бумагу о выселении. И выселили сюда, в кафе заброшенное. Нет стоянки. Здесь музыка, здесь люди ходят. Нет условий. Окна не проветриваются. Абсолютно заброшенное здание. Сейчас мы уже на республиканском уровне. До 30 вызовов на одного человека", – рассказала фельдшер Сандугаш Сарсенбаева.

К слову, кареты скорой помощи, как сообщается, теперь соседствуют со столиками для посетителей кафе.

По информации телеканала, фельдшеры и врачи ютятся в небольшом помещении – тут расположились сразу девять бригад. При этом освещение есть не во всех кабинетах. Врачи поделились, что санузел на всех один и раковина, которая является единственной точкой доступа к воде, тоже одна.

Медики рассказали, что нагрузка у них колоссальная. По их словам, они обслуживают весь Карасайский район области, поэтому и условия им нужны соответствующие.

"Сотрудники требуют немедленного переселения в помещение, которое соответствует медицинским стандартам. Жалуются: работать при таких условиях просто невозможно", – говорится в телесюжете.

На их возмущения отреагировало руководство. Там сообщили, что в здании, где сотрудники ранее работали, планируется открыть платный кабинет МРТ.

"В Карасайской районной больнице мы установим МРТ-аппарат – на месте, где ранее находилась подстанция скорой помощи. Главный врач сказал, что мы должны приступить к строительным работам. Затем здание пришлось освободить. Здесь мы находимся временно. В течение недели мы переедем", – сказал телеканалу замдиректора Областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Мерей Аманов.

Как сообщил телеканал, замдиректора пообещал, что медики переедут в новое здание в этом же районе. Подробностей он пока не сообщает, но обещает, что шумных соседей у врачей точно не будет.

Источник: КТК

Напомним, в феврале этого года в соцсетях появилось видео, на котором автор ролика утверждает, что карету скорой помощи использовали для перевозки продуктов в Актогайском районе Карагандинской области.

В управлении здравоохранения области подтвердили, что водитель "скорой" использовал транспорт в личных целях. Однако, по данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2022 года. Виновных привлекли к ответственности.

В апреле диспетчеры скорой помощи в Алматы пожаловались на сокращение штата. По их словам, теперь работать полные сутки приходится без напарника. В июне мы писали, что жители южной столицы стали чаще обращаться в "скорую" из-за жары.

Недавно руководство Атырауской областной детской больницы написало заявление на блогера, обвинив его в распространении ложной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040801-muzyka-lyudi-hodyat-mediki-v-kaskelene-zayavili-chto-ih-pereselili-v-zabroshennoe-kafe/

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