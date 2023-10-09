"Формируют негативные отзывы о врачах": больница в Атырау пожаловалась в полицию на блогера

Руководство Атырауской областной детской больницы написало заявление на блогера Рустема Баязиева, обвинив его в распространении заведомо ложной информации, передает "Ак Жайык".

Как пишет издание, директор Атырауской областной детской больницы Нуркабыл Айтмухамбетов подал заявление в полицию на местного блогера Рустема Баязиева. Согласно его заявлению, блогер распространил заведомо ложную информацию о врачах детской больницы.

Также персонал данной больницы опубликовал коллективное заявление, в котором они обвинили Баязиева в распространении заведомо ложных сведений, порочащих их честь и достоинство. Они считают, что блогер опубликовал видео о якобы неоказании помощи пациенту без объективных доказательств.

"Со стороны администрации больницы и врачей делается все возможное для предоставления больным качественной и доступной медицинской помощи. Несмотря на то, что помощь пациенту Б. Г. оказывалась в полной мере, некоторые граждане формируют в социальных сетях негативные отзывы о врачах больницы… сообщаем, что видеоролики, размещенные в социальных сетях гражданами, выдающими себя за блогеров, не соответствуют действительности. Информация о том, что именно Рустем Баязиев повлиял на перевод пациента Б. Г. в Национальный научный центр материнства и детства, это неправда", – заявили в детской больнице.

Между тем Рустем Баязиев, комментируя изданию данную ситуацию, заявил, что многие родители пожаловались ему на качество работы врачей и плохие условия данной больницы.

"Многие родители жаловались мне на плохую работу медиков и плохие условия в детской больнице. А о неоказании помощи родители пациентки Б. Г. не раз заявляли на видео. Когда я был в детской больнице, я тоже убедился в халатном отношении некоторых руководителей больницы. Там, в реанимации, не было видеонаблюдения, летом не было кондиционера. Я записал даже видеообращение к руководителю управления здравоохранения, министру здравоохранения, уполномоченным органам о необходимости проведения проверки", – рассказал блогер.

Он также утверждает, что после его вмешательства девочку с родителями отправили на лечение в Астану.

"Я напрямую вышел на министерство здравоохранения, на Ажар Гиният, и решили этот вопрос", – сказал Баязиев.

Директор детской больницы подтвердил изданию, что написал на блогера заявление в полицию, но от дальнейших комментариев воздержался.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили местному СМИ, что на основании заявления Айтмухамбетова ведется досудебное расследование по статье 274 УК РК ("Распространение заведомо ложной информации").

Добавим, что за нарушение статьи 274 УК РК, а именно за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок.

Максимальное наказание по этой статье – ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.