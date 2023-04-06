"В такой нагрузке работать невозможно": скандал разгорелся на станции скорой помощи в Алматы

БСМП города Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Диспетчеры скорой помощи в Алматы пожаловались на сокращение штата. По их словам, теперь работать полные сутки приходится без напарника, передает телеканал Astana.tv.

В начале апреля на станции скорой помощи Алматы произошло сокращение, и теперь, по словам сотрудников, им приходится работать полные сутки без напарника. Диспетчеры жалуются, что в такой нагрузке невозможно работать – некогда даже пообедать.

Эльвира Бадалбаева работает диспетчером уже 40 лет, но за это время суточную смену впервые отработала в одиночку. Женщина признала, что не справилась с нагрузкой. Сообщила, что внезапно у нее поднялось давление и упал уровень сахара в крови.

"В такой нагрузке работать одной невозможно. Я не смогла поесть, потому что я сказала диспетчеру центральному, что я выключусь, выйду из программы, есть такое у нас положение. Но она мне говорит: заправочный кабинет не может вам помочь? Почему он за кого-то должен делать чужую работу? Я выпила воды, и у меня все закружилось. Померила сахар, у меня 4. Я целый день не ела", – пожаловалась женщина.

Как отмечают корреспонденты телеканала, в такой же ситуации оказались диспетчеры на всех двенадцати подстанциях скорой помощи Алматы. Диспетчерский штат уменьшился на сорок человек, а их работа легла на плечи коллег, сохранивших свои рабочие места.

"Каждый день с меня требовали эту работу. То есть, все карточки чтобы были отписаны, вся документация чтобы была в полном объеме, чтобы я утром отчитывалась в полном объеме. Мы когда пришли к главному врачу, поговорить, мы же имеем право, они с ходу встретили нас ужасно. Нам говорят: а зачем вы эту работу делали?" – рассказала диспетчер подстанции №11 города Алматы Жанна Нусипжанова.

При этом руководство службы скорой помощи говорит, что оптимизация – вынужденная мера в рамках цифровизации документов, и держать большой штат теперь нет необходимости. Но диспетчеров работать сутками никто не заставляет, мол, это желание самих работников, уверяет замдиректора службы Андрей Ложкин.

"Согласно коллективного договора, сотрудникам разрешается работать 24 часа в сутки. Также сотрудник имеет право дробить эти сутки на 12 часов, на 14, также он может выйти на работу сегодня в день, завтра в ночь", – заявил замдиректора службы скорой медицинской помощи города Алматы Андрей Ложкин.

Руководство скорой помощи уверяет, что деление рабочей смены на части никак не отразится на зарплате сотрудников. При этом подчеркивается, что после сокращения штата никто из работников на улице не остался – их перевели на другие должности.

Добавим, как сообщается на официальном сайте Службы скорой медицинской помощи Алматы, поступивший вызов обрабатывается по характеру, профилю заболевания и передается выездной бригаде СМП. Выездные бригады направляются:

для оказания СМП и транспортировки пациентов при несчастных случаях, травмах и отравлениях;

при заболеваниях, в том числе психических, угрожающих жизни и здоровью пациента и окружающих их лиц;

при родах и осложнениях течения беременности;

для перевозки на госпитализацию пациентов, требующих экстренной медицинской помощи, в том числе по вызову специалистов организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Вызывающий скорую медицинскую помощь обязан дать четкие ответы на все вопросы, принимающего вызов диспетчера ССМП:

дать точный адрес и номер телефона вызывающего или больного/пострадавшего, уточняющие данные по проезду к дому, код двери подъезда;

фамилию, имя, отчество, возраст и пол больного;

краткие данные по состоянию больного и обстоятельствам несчастного случая или заболевания.

Это необходимо для определения профиля направляемой бригады и своевременного прибытия на вызов, чтобы исключить потерю времени на поиск адреса и больного. При возможности, нужно встретить бригаду на улице, у ворот или подъезда дома.

ССМП не принимает вызовы и не выезжает в случаях:

не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи;

требующих оказания медицинской помощи при не угрожающих жизни состояниях в рабочее время организаций, оказывающих ПМСП;

необходимости выполнения диагностических и лечебных процедур, назначенных медицинскими организациями;

перевозки пострадавших, пациентов и беременных, не нуждающихся в экстренной госпитализации;

проведения судебно-наркологической, судебно-медицинской, судебно-психиатрической экспертизы;

оказания консультативной помощи в медицинских организациях;

доставки пациентов домой из стационаров;

освидетельствования и составления акта смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2015642-v-takoy-nagruzke-rabotat-nevozmozhno-skandal-razgorelsya-na-stantsii-skoroy-pomoschi-almaty/