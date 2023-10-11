Как выглядит новая транспортная развязка под Алматы (фото, видео)

Транспортную развязку и надземный пешеходный переход построили на участке дороги в Алматинской области. Объект ввели в эксплуатацию, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Капитальный ремонт по расширению проезжей части на участке "Райымбек – Алматы" республиканской автодороги А-2 (18-19 километры, выезд из ЖК Асыл Арман) завершили. Объект введен в эксплуатацию.

Как сообщается в официальном Telegram-канале национального оператора, на 18 километре построена транспортная развязка по типу "труба" и надземный пешеходный переход в районе поворота в сторону поселка Райымбек.

Кроме того, для удобства маломобильных групп населения надземный пешеходный переход оборудован пандусом и подъемной платформой. Также присутствует современное светодиодное освещение.

Напомним, в начале октября, министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что тарифы на платные дороги в стране повысятся на 20%, добавив, что стоимость не пересматривалась уже 10 лет.

Позже стало известно, что еще несколько дорог в Казахстане сделают платными.

До этого решения в стране действовало всего 11 таких автодорог. По данным на сайте "КазАвтоЖола", общая их протяженность составляла 2161 км.

Первый участок – "Астана – Щучинск". Автодорога стала платной с 2013 года. С января 2019 года на платной основе заработали трассы "Астана – Темиртау", "Алматы – Хоргос" и "Алматы-Қонаев".

С 23 ноября 2021 года платными стали "Астана – Павлодар", "Тараз – Кайнар", "Шымкент – Кызылорда", "Шымкент – Тараз", "Шымкент – граница с Узбекистаном", "Қонаев – Талдыкорган", "Щучинск – Кокшетау".