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"Какая-то баланда": ученик нашел червя в школьном обеде в Павлодаре

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Червь в обеде в Павлодаре
Школьный обед. Фото: instagram.com/vseobovsem_pvl

В Павлодаре ученик пожаловался маме на червя в школьном обеде, а женщина опубликовала фото в Instagram. На ситуацию отреагировали в учебном заведении и провели проверку, передает корреспондент NUR.KZ.

На снимке, сделанном учеником школы имени Мухтара Ауэзова, виден червь в обеде. Фото ребенок отправил маме. Родительница через соцсети потребовала провести проверку.

Пользователи принялись обсуждать увиденное.

"Еда и без червя выглядит не очень", "Меня больше смущает вид котлеты", "Какая-то баланда", "В старой крупе, к сожалению, бывает живность", - написали комментаторы.

На публикацию отреагировала администрация учебного заведения. Здесь сообщили, что по жалобе провели проверку. В частности, просмотрели крупу, из которой готовили кашу, а также само блюдо.

"По итогам проверки было установлено, что крупа, из которой была приготовлена каша, свежая. Приготовленная каша также была свежей", - заключили в школе имени Мухтара Ауэзова.

Также в учебном заведении добавили, что в этот день в рационе были свежие яблоки в продаже.

Напомним, с 1 сентября 2023 года ученики начальных классов и школьники из малообеспеченных семей в Казахстане питаются бесплатно в столовых учебных заведений.

Как отметили в Министерстве просвещения РК, стоимость питания по стране в среднем составляет 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в Алматы - 800 тенге.

"В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составлял 56,6%. Это школьники городов Астана, Алматы и Шымкент, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Ұлытау, Кызылординской и Атырауской областей. В целях исполнения поручения главы государства проделана работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся оставшихся регионов, тем самым с нового учебного года будет достигнут 100%-ный показатель", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040547-kakaya-to-balanda-uchenik-nashel-chervya-v-shkolnom-obede-v-pavlodare/

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